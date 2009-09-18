Aslan'a sevindik Fener'e üzüldük!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'na Atina'da 3-1'lik Panathinaikos galibiyetiyle başladı.





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Galatasaray Atina'yı gole doyurdu

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakiplerine adeta gol yağdıran Galatasaray'ın grup maçlarındaki ilk rakibi Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Panathinaikos'tu. Isınma turlarında hiç zorlanmayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki gerçek gücünü bu karşılaşmada görecekti. Rotasyonu seven Teknik Direktör Rijkaard, bu kez savunmanın göbeğinde zorunlu görev değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Gökhan Zan ve Servet ikilisinin yokluğunda Emre Aşık ve Emre Güngör defansta görev yaptı. Milli maçlarda yorgun düşen ve Beşiktaş karşısında ikinci yarıda oyundan çıkan Arda, bu kez kulübeye çekildi. Arda'nın yokluğunda orta sahanın oyun kurma yükü Elano'nun omuzlarına bindi. Savunmasını ve orta sahasını kalabalık turan Galatasaray, hızlı hücumlarla Panathinaikos karşısında sonuca gitmek istiyordu. Bu oyun şablonunda Elano'nun atacağı ara ve uzun pasların büyük önemi vardı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında rakibinden çok iyi sıyrılan Baros, ceza alanı içindeki Elano'ya güzel bir pas çıkardı. Brezilyalı oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. Erken gelen golle birlikte Sarı-Kırmızılıların maç öncesi kurduğu oyun planları tıkır tıkır işlerken ev sahibi ekip ise daha fazla hücuma çıkmak zorunda kaldı. Bir an önce gol atma düşüncesi Yunan ekibinin hücumlarda son vuruşları iyi yapmasını engelledi. Sarı-Kırmızılılar, Baros'la bulduğu pozisyonları değerlendirebilseydi soyunma odasına oldukça rahat giderdi. İlk yarıda olduğu gibi Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada bu kez Elano'nun ara pasında kaleciyi de çalımlayan Baros, meşin yuvarlağı 2. kez ağlara gönderdi. Bu golle oldukça rahatlayan Sarı-Kırmızılılar, oyunu istediği gibi yönlendirdi. 59. dakikada Elano'nun uzaktan kullandığı serbest vuruş rakip savunmaya da çarparak ağlarla kucaklaştı. Bu golle birlikte Panathinaikos'un bütün puan umutları tükendi. 61. dakikada Petropoulos'un şutu direkten dönerken 77. dakikada Salpingidis'in vuruşunda Panathinaikos tek golünü buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı.

'Cate, Rijkaard'ı öldürse ikinci maçta olmazdı'

G.Saray Antrenörü Johan Neeskens, maça iyi başladıklarını ve galip geldiklerini belirtirken, bazı pozisyonlarda ise şansın yanlarında olduğunu söyledi. Maç içinde yapılan hataları yorgunluğa bağlayan Neeskens, 10 gündür milli takımlara giden oyunculardan yoksun şekilde çalıştıklarını belirtti. Panathinaikos Teknik Direktörü Cate'in, "Rijkaard, galip gelirse onu öldürürüm." şeklindeki şakasına da başarılı hoca, "O, Rijkaard'ı öldürseydi, iki takımın teknik direktörü ikinci maçta olmazdı." dedi.

G.Saray gol yağdırmaya devam ediyor

Bu sezon oynadığı 12 resmî maçta yenilgi yüzü görmeyen ve sadece 2 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar gol olup yağmayı sürdürüyor. Ligde Beşiktaş'ı 3-0 ile geçen G.Saray, Panathinaikos'u da 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlar: Tobol-G.Saray: 1-1, Galatasaray-Tobol: 2-0, Netanya-Galatasaray: 1-4, G.Saray-Netanya: 6-0, Galatasaray-Levadia: 5-0, Levadia-Galatasaray: 1-1, Panathinaikos-Galatasaray: 1-3.



Fenerbahçe sevindiremedi



UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında oynadığı ilk grup maçında galip gelerek, lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, karşılaşmaya baskılı başladı. Ancak hücuma çıkarken rakip sahada çok pas hatası yapan sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarı boyunca ceza alanı içinde iki gol pozisyonu bulan Fenerbahçe, Kazım ve Güiza ile bunları değerlendiremeyince, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.





Konuk ekip Twente ise karşılaşmaya temkinli başladı. İlk dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısına rağmen kalesinde pozisyon vermeyen Hollanda temsilcisi, özellikle 30. dakikadan sonra zaman zaman rakip kalede etkili oldu. İlk yarıda 36. dakikada Stoch ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan Twente, ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya yine istekli başladı ve rakibine oranla daha baskılıydı.

İkinci yarının ilk 15-20 dakikası bir türlü sarı-lacivertli ekip aradığı golü bulamazken, teknik direktör Christoph Daum, 64. dakikada Roberto Carlos’un yerine Mehmet Topuz’u oyuna aldı.

71. dakikada Kazım’ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Topuz Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertil ekip ikinci golü bulup rahatlamak isterken, Twente de beraberlik golü peşindeydi ve golün 4 dakika sonrasında gelişen atakta Nkufo ceza sahasına girer girmez sol ayağınla sert vurdu ve kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.





Aynı oyuncu 5 dakika sonra Fenerbahçe defansının hatasını affetmedi ve Twente’nin ve kendisinin ikinci golünü attı.

Fenerbahçe beraberlik golü için Hollanda temsilcisi kalesine çok yüklenmesine rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı ve maç 2-1 Twente’nin üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE: 1 - TWENTE: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Claudio Circhetta, Francesco Buragina, Raffael Zeder (İsviçre)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Dos Santos, Alex, Güiza

Twente: Boschker, Stam, Wisgerhof, Douglas, Kuiper, Tiote (Dk. 41 Jannssen), Perez, Brama, Stoch, Ruiz, Nkufo

Sarı Kartlar: Dk. 29 Tiote (Twente), Dk. 41 Dos Santos (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 71 Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Dk. 75 ve Dk.80 Nkufo (Twente)



