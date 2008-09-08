Aslan'a sağdan sağdan geliyorlar!



Galatasaray'ın bu sezon sağ bek mevkiinde yaşadığı sıkıntılar bitmek bilmiyor. Uğur, Sabri ve Barış’ın ardından son iki maçta defansın sağında oynayan Linderoth'un da milli takım maçında sakatlanması, teknik direktör Michael Skibbe'nin alternatif sayısını azalttı.





Steaua Bükreş maçıyla sağ beke geçen Linderoth'un da milli takımda sakatlandığı ve ligin

3. haftasında Antalyaspor'a karşı forma giyemeyeceği bildirildi.



Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da sağ bek bölgesinde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşanıyor. Uğur Uçar, Sabri Sarıoğlu, ve Barış Özbek’in sakatlıklarının ardından, Tobias Linderoth'un da İsveç Milli Takımı’nın Arnavutluk ile yaptığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlanması bu sıkıntıyı katladı.



Steaua Bükreş ve Kayserispor maçlarında defansın sağında oynayan İsveçli futbolcunun sağ ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdiği ve tedavisine bir süre daha devam edileceği öğrenildi.



Defansın sağında yaşanan sakatlık krizi, teknik direktör Michael Skibbe'yi de alternatifsiz bıraktı. Genç teknik adamın sağ bek mevkiinde yeni transfer Serkan Kurtuluş ya da Portekizli Fernando Meira'yı oynatması bekleniyor. Ancak Serkan Kurtuluş'un takımla çalışmalara tam olarak katılmaması ise en büyük dezavantajı... Bu yüzden Skibbe'nin Meira'yı defansın sağında oynatması ve stoper mevkiinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

