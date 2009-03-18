Aslan'a Portekizli hakem

Galatasaray ile Hamburg arasında yarın akşam oynanacak UEFA Kupası 4. tur rövanş maçını Portekizli hakem Pedro Proença yönetecek.



Ali Sami Yen Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmada, Proença’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Tiago ve Sergio Manuel yapacak. Pedro Proença, 2006-07 sezonunda Fenerbahçe’nin, UEFA Kupası 1. tur rövanşında Randers’ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta da düdük çalmıştı.



Trochowski getiriliyor



Hamburg bugün İstanbul’a gelecek. Alman ekibi saat 19.00’da Ali Sami Yen Stadı’nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sakatlığı yüzünden 21 gün sahalardan uzak kalacak Petric ve Guy Demel’den yoksun olan mavi-beyazlı takımda, Trochowski’nin İstanbul’a getirileceği açıklandı. Energie Cottbus’la oynanan son lig maçında sağ diz bağlarından sakatlık geçiren yıldız futbolcunun iyi durumda olduğu ve büyük ihtimalle forma giyeceği öğrenildi. Bu arada Hamburg’da maçın 18 kişilik kadrosuna alınan Türk oyuncu Tunay Torun, sahadan çeyrek final biletiyle ayrılmak istediklerini söyledi.



Şeffaflık dönemi



Sarı-kırmızılı kulübün aylık olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 13.30’da başlayacak. Yönetim kurulu geçtiğimiz dönemlerde kulübün borcuyla ilgili yapılan eleştiriler üzerine ‘şeffaf’ olma kararı alarak bunu uygulamaya soktu. Buna göre Divan Kurulu tarafından belirlenen Kemal Onar, Murat Ece ve Mete İlkiz’den oluşan komisyon 3 aylık dönemleri kapsayan raporlar düzenleyecek. Daha önce bağımsız denetçilerle çalışan yönetimin yeni uygulamayla her türlü eleştirinin önüne geçmek istediği kaydedildi.

