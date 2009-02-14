Aslan'a para dopingi!..

Galatasaray yönetimi kritik Antalya ve Bordeaux maçları öncesi kesenin ağzını açtı, futbolculara transfer taksitleri ve prim alacaklarının bir bölümü olan yaklaşık 2 milyon euroluk ödeme yaptı



Sarı-kırmızılı yönetim Süper Lig ve UEFA Kupası’ndaki kritik Antalyaspor ile Bordeaux maçları öncesi kesenin ağzını açarak futbolculara transfer taksitleri ve primlerinin bir bölümü olan yaklaşık 2 milyon euroluk ödeme yaptı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; yönetimin, yaşanan ekonomik krize karşın bu ödemeyi yaparak zorlu maraton öncesi futbolcuların moralini üst seviyeye çıkarma düşüncesinde olduğu öğrenildi.



İlk hedefimiz Akdeniz!



Bu sezon üç kulvarda şampiyonluk arayan ancak kupada Sivasspor’a elenen Cim-Bom zorlu bir sürece girerken, yönetim ve teknik heyet futbolculara, “Artık kaybetme lüksümüz kalmadı. Kredimizi doldurduk” mesajını verdiler.



Sarı-kırmızılı takımda Antalya maçı öncesi Teknik Direktör Michael Skibbe, yöneticilerle yaptığı sohbette Antalyaspor ve Bordeaux maçlarının farklı olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Alman teknik adamın, Antalyaspor maçının, kesinlikle Bordeaux sınavının provası olmayacağını belirttiği ve sakatlıktan kurtularak hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Harry Kewell’ı kadroya alınmamasının bundan kaynaklandığı bildirdi.



Bu arada Antalya’daki saha ve hava şartları tedirginlik yarattı. Bütün dikkatini 18 Şubat’ta yapılacak Bordeaux maçına veren Cim-Bom’da Teknik Direktör Skibbe futbolcularına “Dikkatli olun, zorlu maç öncesi sakatlık istemiyorum” uyarısını yaptı.