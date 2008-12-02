Aslan'a kötü haber



Sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'a, bir kötü haber de Ümit Karan'dan geldi.



Dizinde ödem oluşan Ümit'in sahalara dönmesinin 2-3 hafta sürebileceği belirtildi. Galatasaray'ın Hacettepe ile oynadığı maçta sakatlanan Ümit Karan'ın dizinde ödem oluştuğu ve ağrılardan şikayetçi olduğu açıklandı.



Yapılan tetkikler sonucunda Ümit Karan'ın tedavisine başlanırken, tecrübeli futbolcunun UEFA Kupası'ndaki Hertha Berlin maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



Ümit Karan'ın iyileşmesinin 2-3 hafta sürebileceği ve ilk yarının kalan maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

