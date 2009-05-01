Aslan'a başkentte huzur yok

Tempo24



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"Bülent Korkmaz istifa"

Bülent Korkmaz'dan önce

Bülent Kormaz'dan sonra



Ve bugün...

Bir tarafta şampiyonluk heyecanını diğer tarafta ligde kalma umutlarını bir başka bahara bırakmış iki takımı Ankara'da karşı karşıya getiren maçın hiç olmazsa bol gollü geçmesi futbolsever olarak en büyük temennimizdi...Sarı kırmızılı takımın gelecek sezon için planlara başlamış olması, hem teknik direktör hem de oyuncuların motivasyonunu ne derece etkilemişti, bu takımda kalması veya gitmesi gerekenler kimler olmalıydı gibi sorulara da yanıt aramak da diğer bir ödevimizdi...Bu nedenle bu maçı gelecek sezonun bir hazırlık maçı olarak da gözlemlemeye çalıştığımızı belirtmek isterim... Tabii insana inanılmaz gelen şeyler de yok değil, Baros gibi, Kewell gibi, Lincoln gibi, Arda gibi oyuncuları bünyesinde bulunduran bir takım neden bu yarıştan erken kopmuştu? Savunma hattı, orta sahası bol alternatifli kadro yapısıyla bu takım neden hem lig, hem kupa hem de Avrupa'da yoluna devam edememişti?Skibbe döneminde oynanan futbol çok fazla beğenilmese de G.Saray'ın bir şekilde 3 kulvarda da potada olmayı başardığına tanık oluyorduk... Alman çalıştırıcının elindeki kadroyu yeterince iyi kullanamadığı ve bu takımın kadrosuyla 3 kupada da favori olması gerektiği belirtiliyordu...Sarı kırmızılı takımın kimyası Skibbe ile uyuşmamıştı! Alman çalıştırıcının takımı çok fazla çalıştırmadığından dem vuruluyordu. Ve taktiksel açıdan yetersiz bulunduğu için de sonucunda takımdan gönderildi...Skibbe'nin yerine göreve getirilen Bülent Korkmaz takımın içinden çıkmış camiayı tanıyan sevilen ve çalışkan, hırslı, cesur sıfatlarıyla çıktı maçlara... Bu sıfatların takıma ilk maçlarda motivasyon açısından iyi yansıdığına tanık olduk ama daha sonrasında oluşan tablo Skibbe dönemini de aratır oldu... Gelen gideni arattı!Takımdaki eksiklikler, özellikle sakatlık sorunları belki önemli mzaretelerdi ama G.Saray eldeki oyuncularıyla da, formasıyla da bu yarıştan kopmaması gereken bir takımdı. Özetle BÖ ve BS'den sonra takımda değişen çok fazla bir değişim olmadı..Takımın çok fazla çalışmaya başlandığı haberlerini de geçmeye başladığımız dönemdelerdi bunlar ve yıldızlarla yaşanan sorunlar eklendi... Özellikle Lincoıln'ün problemleri ve disiplinsiz tavırlarıyla uğraştık günlerce...Rakip düşme potasınında altında neredeyse ikinci lige kadar gitmiş durumdaki Hacettepespor.... Ama maçı izleyen bizler G.Saray'ın bu takıma diş geçiremediğini, hatta başkent ekibinin maçı daha çok istediğini gördük...Elbette onlar için son vitrin maçıydı ve oyuncular kendişlerini göstermek isteyeceklerdi ama netice G.Saray'ın yıldızları, duran topa hayat verenleri, Baroslareı, Kewelları, Lincolnleri vardı...Gol ise Hacettepesporlu Patiyo'dan geliyordu...Bu golden sonra alşık olduğumuz G.Saray rakibini bunaltan, golleri peşi sıra sıralayan bir takımdı... Ama artık o alıştığımız oyundan, oyunculardan söz etmek söz konusu değildi... Tehlikeli diyebileceğimiz atakları Kewell ve Lincoln'ün firikleriydi... Biri baraja diğeri de genç kaleci Ercüment'e takıldı...Perdeyi ise kapatan Hacettepesporlu futbolcular oldu... Ergün Penbe'nin takımı kaptanı Korkmaz'ın takımına gider ayak golünü atmış oldu...Stat: 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Muhuttin Gürses, Nihat MızrakHacettepe: Ercüment, Orhan, Tolga, Kulusic, Murat, Serkan, Adnan, Kadir, Zoko, Patiyo, ÜmitGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Semih, Hakan, Barış, Mehmet Topal, Lincoln, Kewell, Yaser, BarosSarı kart: Dk. 33 Ümit (Hacettepe)