Aslan'a 10 numara haber



G.Saray'ın UEFA Kupası'nda Perşembe günü karşılaşacağı Hamburg'da, Energie Cottbus maçında sakatlanan golcü futbolcu Mladen Petric'in sahalardan iki hafta uzak kalacağı açıklandı.



Galatasaray'ın, UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında karşılaşacağı, Almanya'nın Hamburg takımından Hırvat forvet oyuncusu Mladen Petric, sakatlığı nedeniyle bu maçta yer almayacak.



Petric, Energie Cottbus'a 2-0 üstünlükle biten maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın 28. dakikasında sakatlandığını belirterek, yeşil sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağını, Perşembe günü sarı-kırmızılı takım ile yapılacak UEFA Kupası maçında da yer almayacağını bildirdi.



Hırvat futbolcu, bu sezon çıktığı maçlarda toplam 10 gol kaydetmişti.



