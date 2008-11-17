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Spor

Aslan zorlanmadı, Kartal kayıp

Süper Lig'de 11. haftanın iki önemli maçında, Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 ile geçerken, Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2 puan kaybetti

17 Kasım 2008 02:00

Süper Lig'de 11. haftanın iki önemli maçında, Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 ile geçerken, Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2 puan kaybetti




Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın iki önemli maçında, Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 ile geçerken, Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2 puan kaybetti. Galatasaray'ın geçen hafta derbiden yenilgiyle ayrılmış olması, İBB maçının önemini daha arttırmıştı. Beşiktaş ise dış saha maçlarında puan kaybetmenin yollarını arıyordu... 

Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçların ardından spor yazarları neler yazdılar, maçları nasıl yorumladılar.

Siyah beyazlı cephede, puan sıralamasında her ne kadar 2. sıraya yükselinmiş olsa da, ortaya konulan futbol ve kaybedilen iki puan düşündürüyor. Mustafa Denizli yönetiminde Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı spor yazarları nasıl değerlendiriyor..  İşte Rıdvan Dİlmen, Erman Toroğlu, Sergen Yalçın, Mehmet Demirkol, Şansal Büyüka ve Ömer Üründül'ün maç yorumu: Beşiktaş rugby takımı gibi




Sarı kırmızılı cephede ise, kazanılan 3 puana rağmen Skibbe'ye eleştiriler devam ediyor ve özellikle Çek yıldız Milan Baros'un performansının düşmesinde oynadığı mevkinin doğru seçilmediğine vurgu yapılıyor. İşte Ercan Güven, Levent Tüzemen, Tanju Çolak ve Ali Sami Alkış'ın yorumu: Baros, Carlos kurbanı
 

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