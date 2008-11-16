Aslan zorlanmadı

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Baros haftaya yok! Baros haftaya yok!

Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'ye farklı yenilen Galatasaray, 11. haftanın kapanış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Sarı-kırmızılılar Kewell ve Lincoln'ün golleriyle rakibini 2-0 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçın ilk dakikalarında orta alan mücadelesi görülürken, iki takım da hücumda çoğalmakta zorlandı. Devrenin sonlarına doğru baskısını artıran Galatasaray'da Servet'in bir şutu direkten dönerken, sarı-kırmızılılar aradığı gole bir köşe vuruşunda Kewell'ın kafa vuruşuyla ulaştı.Konuk ekip adına ise 42. dakika Erman müsait pozisyondan yararlanamayınca devre 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi.Sarı-kırmızılılar ikinci yarının ilk bölümünde Baros ve Lincoln ile etkli ataklar yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 67'de Bebbe ve 70'te Erman'la eşitlik sayısına çok yaklaştı. Konuk ekibin topa daha çok sahip olduğu bu bölümde savunmada kalan Galatasaray, 83. dakikada gelişen kontratakta Lincoln'ün golüyle rahatladı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, 2-0'lık sonuçla sahadan galip ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 6. maçta 5. kez kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek, puanını 20 yaptı ve 11. haftayı 5. sırada kapattı.Öte yandan maçın ikinci yarısında oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Selçuk Dereli, Cemal Bingül, Alper UlusoyGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Emre, Servet, Hakan, Kewell, Meira, Ayhan, Arda, Lincoln, Barosİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Kus, Cesario, Mahmut, Ekrem, Tjikuzu, Serhat, Okan, Efe, Erman, BebbeGol: Dk. 39 Kewell (Galatasaray)Sarı Kart: Dk. 35 Baros (Galatasaray)6. dakikada sağ çaprazdan Erman'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı top arka direğe yakın bir şekilde auta gitti.16. dakikada sağdan Lincon'un kullandığı korner atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Meira'nın kafa vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.22. dakikada Hakan'nın sol çaprazdan vuruşunda top defanstan dönerken, ceza yayı üzerinde Sabri'nin sert şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta gitti.28. dakikada sağdan Arda'nın yaptığı ortada kale önünde Servet'in müdahale ettiği top üst direkten döndü.30. dakikada ceza sahası dışından Kewell'ın yaptığı sert vuruşta, kaleci Behram iki hamlede topun sahibi oldu.39. dakikada Galatasaray, Kewell'ın golüyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Soldan Lincol'ün kullandığı korner atışında, ön direkte iyi yükselen Kewell, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.42. dakikada sağ çaprazdan Bebbe'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde Erman'ın vuruşu istediği gibi olmayınca top yandan auta gitti.49. dakikada Meira'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Baros'un sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleciden dönerken, pozisyonun devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular tehlikeyi uzaklaştırdı.52. dakikada Lincoln çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girip ön direğe kadar inerken, çıkardığı pas Baros'un gerisinde kalınca sarı-kırmızılı ekip önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.56. dakikada soldan Arda'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde Kewell'ın vuruşu istediği gibi olmadı ve top üsten auta çıktı.68. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bebbe'nin yaptığı sert vuruşta, kaleci De Sanctis güçlükle topu kornere tokatladı.70. dakikada Serhat'ın ara pasıyla Galatasaray defansının arkasına sarkan Erman, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üsten auta atarak takımı adına önemli bir fırsat gole çeviremedi.82. dakikada sol kanattan çalımlarla gelen ve ceza sahasına giren Lincoln'ün vuruşunda top direkten dönerken, gelen topa Ayhan'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.83. dakikada Galatasaray, Lincoln'ün golüyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde topukla Aydın'a vermeye çalıştığı topu defansın müdahalesi sonrası yine önünde bulan Lincoln, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.