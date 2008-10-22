Aslan zorlanmadı!..



Eurocup 1. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya'nın Siulai takımını İstanbul'da 94-63 mağlup eden Galatasaray Cafe Crown tur atladı.





Galatasaray Cafe Crown, Eurocup 1. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya'nın Siulai takımıyla karşı karşıya geldi. Rakibini farklı mağlup eden sarı-kırmızılılar, tur atlayan taraf oldu.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Milan Gurovic ve Cüneyt Erden’in hücumda daha fazla sorumluluk almasıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Erdem Türetken ve Milan Gurovic’in üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, ilk 4 dakika içinde skoru 34-23’e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Rakibinin kolay sayı üretmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 51-31 üstünlükle gitti.



İkinci yarıya çok hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, rakibin direncinin düşmesiyle birlikte farkı açmaya devam etti. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 65-38 önde geçen sarı-kırmızılılar, son çeyreğe de 77-47 üstünlükle başladı.



Son çeyrekte de oyunu kontrol eden Galatasaray Cafe Crown, sahadan 94-63 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Galatasaray'da Gurovic 20 sayı - 2 ribaunt - 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Hüseyin Beşok 18 sayı - 6 ribaunt - 2 asistle, Milojevic 14 ribaunt - 12 sayı - 2 asistle, Graves 10 sayı - 6 asistle, Zizic 10 sayı - 5 ribaunt - 2 asistle oynadı.



Litvanya ekibinde ise Kadziulis 13 sayı - 3 ribaunt - 1 asistle ön plana çıkarken, Slezas 12 sayı - 2 ribauntla katkı yaptı.



GALATASARAY CAFE CROWN: 94 - BC SIAULIAI: 63



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Miguel Anguel Perez Niz (İspanya) xxx, Boris Shulga (Ukrayna) xxx, Ademir Zurapoviç (Bosna-Hersek) xxx



Galatasaray Cafe Crown: Strickland xxx 6, Cüneyt xx 6, Ziziç xxx 10, Milojeviç xxx 12, Guroviç xxx 20, Hüseyin xxx 18, Graves xxx 10, Erdem xxx 9, Cemal x 1, Alican x 2, Altay x, Teoman x



BC Siauliai: Maceiana x 6, Slezas xxx 12, Kadziulis xxx 13, Saulius Kuzminskas xx 8, Praskevicius x 4, Vileita x 6, Stanevicius x 8, Volkus x 4, Mindaugas Kuzminskas x 2, Vitas x



1. Periyot: 22-18



Devre: 51-31 (Galatasaray Cafe Crown lehine)



3. Periyot: 77-47

