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Spor

Aslan zirveye ortak oldu İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 00:17

-Aslan zirveye ortak oldu İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor'u 2-1 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı. 58. dakikada Ozan'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Batalla'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmada yatarak müdahalede bulunan Ujfalusi'den dönerken, savunma topu uzaklaştırdı.  62. dakikada sağ taraftan gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın pasında ön direkte topla buluşan Turgay'ın açısını düzeltmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti. 77. dakikada Adem'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 78. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sabri'nin sert şutunda, kaleci Carson topu oyun alanına çelerken, savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.  80. dakikada Bursaspor beraberliği sağladı. Vederson'un sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Serdar Aziz kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 88. dakikada Galatasaray, skoru 2-1 yaptı. Elmander'in ara pasıyla ceza sahasına giren Baros, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Orkun Aktaş xx, Kemal Yılmaz xx Galatasaray: Muslera xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Ujfalusi xxx, Hakan Balta xx, Melo xx, Kazım Kazım x (Dk. 39 Eboue xx), Selçuk İnan xx, Engin Baytar xxx (Dk. 67 Sercan Yıldırım x), Riera xx (Dk. 83 Baros xxx), Elmander xxx Bursaspor: Carson xx, Basser xx, Stepanov xx, Serdar Aziz xx, Gökçek Vederson xx, Sestak xx (Dk. 90+1 Ömer Erdoğan ?), Adem Koçak xx, N'Diaye x (Dk. 63 Insua x), Ozan İpek xx, Batalla xx (Dk. 63 Tagoe x), Turgay Bahadır x Goller: Dk. 21 Elmander, Dk. 88 Baros (Galatasaray), Dk. 80 Serdar Aziz (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 34 Elmander, Dk. 40 Ujfalusi, Dk. 79 Melo, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Dk. 25 Gökçek Vederson, Dk. 26 Ozan İpek, Dk. 81 Turgay Bahadır (Bursaspor) 

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