Aslan zirve aşkına!..



Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Ankara'daki bir diğer maçta Ankaraspor ile Galatasaray saat 19.00'da Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşılaşacak.





Turkcell Süper Lig'de bugün saat 19.00'da Ankara ASAŞ Stadı'nda Ankaraspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Lig'de 12. haftadan itibaren yapacağı 4 karşılaşmayı da fikstür nedeniyle Ankara ekipleriyle oynayacak.



Ligin 12. haftasında bugün deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, ardından 13. hafta mücadelesinde 30 Kasım Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda Hacettepe'yi konuk edecek.



Turkcell Süper Lig'in 14. ve 15. haftasını yine Ankara'da geçirecek olan sarı-kırmızılı ekip, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 7 Aralık Pazar günü Ankaragücü ile 12 Aralık Cuma günü de Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.



Galatasaray'da, sarı kart cezalısı olan Baros ile sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ile Lincoln, Ankaraspor maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanarak herkesi korkutan Arda, Portekiz Milli Takımı kampından dün akşam dönen Meira ve sakatlığı düzelen Barış, kadroda yer aldı.



Sarı-kırmızılı ekipte Linderoth, Hasan Şaş, Serkan Çalık, Uğur, Emre Güngör, Murat Akça ve Alparslan'ın da sakatlıkları devam ediyor.



Yenikent ASAŞ Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ankaraspor-Galatasaray maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Galatasaray'ın Ankaraspor karşısına; De Santics, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Arda (Aydın Yılmaz), Ayhan, Meira, Kewell, Nonda ve Ümit Karan onbiri ile çıkması bekleniyor.



Bu sezon sergilediği performansla flaş ekipler arasında yer alan ve geride kalan haftada Fenerbahçe'ye yenilerek 11 resmi maçtır süren namağlup unvanını yitiren Ankaraspor, 22 puanla ligde 3. sırada yer alırken, Fortis Türkiye Kupası maçında da yine Ankara'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.



Ankaraspor ise Galatasaray karşısına Senecky, Erhan Güven, Muhammed Hanefi, Batak, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır, Hürriyet, Theo Weeks, Adem Koçak, Bilal (De Nigris) ve Murat Tosun onbiri ile çıkması bekleniyor.