Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. yarıda açıldı; Galatasaray 5-1 Sivas Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Türkiye 2. Ligi ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 5-1 yenerek Sivas’ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray’da golleri Yasin Öztekin (2), Emrah Başsan, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok attı. Sivas Belediyespor’un tek golü ise Sinan Akaydın’dan geldi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Galatasaray, henüz 4. dakikada öne geçti. Herkes maçın ilk yarısında Galatasaray’ın fark atacağını beklerken, Sivas Belediyespor tehlikeli gelmeye başladı. Fazla adamla hücum eden Sivas ekibi, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşattı.

İlk yarıda çok pas hatası yapan Galatasaray, rakip kalede etkili olmaktan uzaktı. Güçlü rakibi karşısında kaptığı toplarla hızlı hücumlar gerçekleştiren konuk ekip, son vuruşlardaki yetersizlik ve final paslarındaki yanlış tercihler nedeniyle soyunma odasına tek farkla yenik girdi.

İkinci yarıda Emrah Başsan’ın oyuna girmesi ile hücumda hareketlenen sarı-kırmızılı ekip, maçın son 20 dakikasında farka koştu.

Peş peşe bulduğu gollerle farkı üçe çıkaran Galatasaray, tam rahatladığını düşünürken konuk ekibin golü geldi. Bu bölümde altyapıdan 18 yaşındaki Barış Zeren ve 17 yaşındaki Recep Gül’ü de oyuna sokan Igor Tudor, gençleri görme fırsatı da yakaladı. Son bölümde baskısını iyice arttıran Galatasaray, iki gol daha bularak farkı açtı. Evinde 5-1 kazanarak iki hafta sonra oynanacak deplasmana rahat gidecek olan Galatasaray, tur kapısını aralamış oldu.

