Aslan yuvasında 'Kırmızı Şeytanları' ağırlıyor

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını arttırmak için zorlu mücadeleden mutlaka puan ya da puanlarla ayılması gerekiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmada sahaya 7 yabancıyı ilk 11'e alması dikkatlerden kaçmadı.

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Saat 21:45'te başlayacak ve Star TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte ilk 11;

GALATASARAY: Muslera, Dany, Semih Kaya, Riera, Eboue, Melo, Selcuk, Amrabat, Hamit, Burak, Elmander

SAAT: 21.45

STAT: TT Arena

HAKEM: Carlos Velasco Carballo

YAYIN: Star TV

Burak Yılmaz tarihe geçti

Galatasaray’ın UEFA şampiyonlar ligi H Grubu dördüncü maç haftasında CFR Cluj’u 3-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların tüm gollerini atan Burak Yılmaz, kulüp tarihine geçti.

Galatasaray’a sezon başında katılan Süper Lig’in son gol kralı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki üçüncü maçta CFR Cluj filelerini havalandırarak bu sezon takımının grup aşamasındaki ilk golünü atmıştı. Burak Yılmaz, deplasmandaki mücadelede ise üç defa sonuca giderek gol sayısını dörde çıkardı.

Ayrıca Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki (grup aşamasından itibaren) 78 maçlık tarihinde bir maçta üç gol atan ilk oyuncu oldu.

İngiliz devinde eksikler çok

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester United'da menajer Sir Alex Ferguson İstanbul kafilesini açıkladı.

Manchester United'ın kadrosunda Rooney, Van Persie, Evra, Luis Valencia, Evans, De Gea, Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs ve Kagawa (sakat), Vidic (sakat), Nani (sakat) gibi isimler yer almadı.

Manchester United'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde; "Sam Johnstone, Anders Lindegaard; Rafael, Alexander Buttner, Phil Jones, Tom Thorpe, Marnick Vermijl, Scott Wootton; Michael Carrick, Davide Petrucci, Larnell Cole, Tom Cleverley, Darren Fletcher, Anderson, Nick Powell, Ashley Young, Ryan Tunnicliffe; Javier Hernandez, Joshua King, Danny Welbeck, Federico Macheda"

Cimbom 50 diyor!

Galatasaray, Manchester United karşılaşmasından üç puanla ayrılması durumunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kulüp tarihinin 50. galibiyetini almış olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla İsviçre ekiplerine karşı galibiyet aldı. Organizasyon tarihi boyunca 20 farklı ülke temsilcisi önünde toplam 49 defa galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar; İrlanda, Fransa, İspanya ve İtalya temsilcilerini ise dörder kez yenmeyi başardı. Galatasaray, İngiltere takımlarına karşı tek galibiyetini 2006-2007 sezonunda Liverpool’u 3-2 yenerek kazanmıştı.