T24 LogoT24 Logo
Spor

'Aslan yuvasına hoş geldin'

Galatasaray Kulübü'nde futbol altyapısının başına, sarı-kırmızılı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu getirildi.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü'nde futbol altyapısının başına, sarı-kırmızılı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu getirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Tugay Kerimoğlu'nun altyapının başında görev yapacağı duyurulurken, törende Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile kulübün eski teknik direktörlerinden Fatih Terim de hazır bulundu.

Törenin yapıldığı salondaki barkovizyona, Tugay Kerimoğlu'nun resminin de bulunduğu, ''Aslan yuvasına hoş geldin'' yazısı yer alırken, Galatasaray Futbol Akademisi yazısıyla birlikte Uğur Uçar, Sabri Sarıoğlu, Tugay Kerimoğlu, Arda Turan ve Emre Çolak'ın resimlerinin bulunması dikkati çekti.

Ayrıca, Tugay Kerimoğlu'nun Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers takımlarında forma giydiği dönemler ile Fatih Terim'le UEFA Kupası'nın kazanıldığı maçtan görüntülerin yer aldığı bir video da izletildi.

Adnan Polat, Tugay Kerimoğlu'na Galatasaray Bonus kredi kartı ile GS Mobile telefon hattı hediye edip, ''Burası aslan yuvası. Yuvana hoş geldin'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24