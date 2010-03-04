T24 - Galatasaray Kulübü'nde futbol altyapısının başına, sarı-kırmızılı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu getirildi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Tugay Kerimoğlu'nun altyapının başında görev yapacağı duyurulurken, törende Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile kulübün eski teknik direktörlerinden Fatih Terim de hazır bulundu.



Törenin yapıldığı salondaki barkovizyona, Tugay Kerimoğlu'nun resminin de bulunduğu, ''Aslan yuvasına hoş geldin'' yazısı yer alırken, Galatasaray Futbol Akademisi yazısıyla birlikte Uğur Uçar, Sabri Sarıoğlu, Tugay Kerimoğlu, Arda Turan ve Emre Çolak'ın resimlerinin bulunması dikkati çekti.



Ayrıca, Tugay Kerimoğlu'nun Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers takımlarında forma giydiği dönemler ile Fatih Terim'le UEFA Kupası'nın kazanıldığı maçtan görüntülerin yer aldığı bir video da izletildi.



Adnan Polat, Tugay Kerimoğlu'na Galatasaray Bonus kredi kartı ile GS Mobile telefon hattı hediye edip, ''Burası aslan yuvası. Yuvana hoş geldin'' dedi.

