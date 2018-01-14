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Dünya

Aslan Yürekli Richard'ın öldüğü şato satışa çıkarıldı

Şatonun mülkiyetinin Hollanda vatandaşı üç kişide olduğu belirtildi

14 Ocak 2018 22:52

Fransa’da, İngiltere Kralı Aslan Yürekli I. Richard’ın öldüğü şato 1 milyon Euro'ya satışa çıkarıldı.

Sputnik Türkiye'nin Telegraph'a dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın Haute-Vienne ilinde yer alan 600 metrekarelik Châlus-Chabrol şatosu 996 bin 400 euro fiyatla satışa çıkarıldı. Châlus köyünün merkezinde, 'bölgenin eşsiz manzarasına açılan' yerde bulunan şato, 15 odadan ve bodrum katından oluşuyor.

​Şatonun mülkiyetinin Hollanda vatandaşı üç kişide olduğu belirtilirken, mülkün yeni sahiplerinin iki Fransa vatandaşına satılacağı iddia edildi. Ancak satış sözleşmesinin henüz yapılmadığı belirtildi.

Châlus-Chabrol kuşatması sırasında 26 Mart 1199'da yaralanan I. Richard, yaranın kangrene dönüşmesi sebebiyle 6 Nisan 1199'da ölmüştü.

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