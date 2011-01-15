Aslan yeni yuvasının kapılarını açıyor!

T24

Büyük gün sonunda geldi...



Kenan Doğulu coşturacak

Ulaşım nasıl olacak?



METRO



OTOBÜS





GS Store özel atkı hazırladı

52 bin 647 seyirci kapasiteli stat, mimari kalitesi ve teknolojik özellikleriyle dünyanın en modern spor kompleksleri arasında yer alıyor. Kenan Doğulu konseri ve özel gösterilerle açılış bir şölene dönüşecek. Hürriuey gazetesinde yer alan haber şöyle:Yediden yetmişe tüm Galatasaraylıların yıllardır bitmesini beklediği Türk Telekom Arena Stadı’nın resmi açılışı bugün yapılacak. Stadın açılışında Galatasaray ile Hollanda’nın Ajax takımı saat 20.45’te başlayacak özel maçta karşı karşıya gelecek.Dünyaca ünlü mimar Mete Arat’ın proje mimarlığını yaptığı Türk Telekom Arena, tasarımından işletmesine, ulaşımından, teknolojik altyapısına kadar daha önce Türkiye’de görülmemiş olan bir anlayışla inşa edildi. Stadın önemli özellikleri şöyle:- 190 metre eni, 228 metre boyu ile dünyanın sayılı statları arasında yer alan 52 bin 647 seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena, Türkiye’nin en teknolojik ve özgün spor komplekslerinden biri olma özelliğini taşıyor.- Kulüp başkanı Adnan Polat’ın, “FIFA ve UEFA’nın 2016 kriterlerine sahip stat” diye nitelendirdiği statta toplam 4 bin 500 araç kapasiteli otopark bulunuyor.- Özel VIP girişleri, yeme içme hizmetlerinin dahil olduğu VIP salonları, loca-VIP koltuklara özel olarak ayrılmış stat içi otopark alanları, özel giriş yolları gibi birçok özel hizmet sunuluyor.- 3. ve 4. katlarda 6, 8, 10, 12, 15 ve 18 kişilik olmak üzere toplam 157 loca ve 4 bin 845 adet VIP koltuk bulunuyor.- Stadın mimari kalitesi, kullanılan üstün teknik formu, karakteri ve estetik özellikleriyle dünya mimarisinde ulaşılan en üst seviyeyi temsil ediyor.- Dünyadaki çoğu örneğin tersine düz arazi yerine Seyrantepe’nin engebeli arazisi üzerine tepede konumlanması, Türk Telekom Arena’nın estetik görünümünü daha da güçlendiriyor.Kenan Doğulu konseri.18.30 Gösterilerin ilk bölümü.20.45 Galatasaray-Ajax maçı.22.30 Gösterilerin 2. bölümü.- Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Arena Stadı’nın açılış maçına gidecek taraftarları metroyu tercih etmeleri konusunda özellikle uyardı....Hacıosman-İTÜ Ayazağa hattı ve Taksim-Sanayi hattındaki metro istasyonlarından binecek olan biletli seyirciler, Sanayi durağında inerek Sanayi-Seyrantepe mekik seferini yapan metrolara aktarma yapacak ve Seyrantepe metro istasyonuna ulaşacak. Seyrantepe Metro İstasyonu saat 12.00 itibarı ile açılacak olup, Seyrantepe Metro İstasyonu’na ulaşan izleyiciler tünellerden geçerek stada ulaşacaklar. Bileti veya davetiyesi olmayanların bu tünellerden geçmesine izin verilmeyecek. Metro ile gelen izleyiciler biletlerine göre Doğu, Batı, Pegasus ve Güney tribünlerindeki turnikelere giderek stada giriş yapacaklar.”2’si Avrupa, 1’i Asya yakasında olmak üzere 3 buluşma noktası belirlendi.Beylikdüzü-Avcılar-Başakşehir-Küçükçekmece-Büyükçekmece-Bakırköy ve Esenler duraklarından Esenkent-Bahçeşehir İETT hareket amirliği noktasına ulaşan taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak, İETT otobüs seferleriyle stada götürülecek ve Cendere Yolu girişinde indirilecek.Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı’nın arkasında toplanacak taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT otobüs seferleriyle stada taşınacak.Ümraniye-Tepeüstü’nde toplanacak taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT seferleri ile stada götürülecek.Divan Kurulu üyeleri için Galatasaray Kulübü özel sefer düzenleyecek. Ali Sami Yen Stadı’nın önünden saat 15.00-16.00 arasında kalkacak özel otobüsler, Divan Kurulu Üyeleri’ni taşıyacak.Ajax maçı sonrası metroyu kullanacak olan taraftarlar saat 02.00’ye kadar tünellerden geçerek aktarmasız, direkt seferlerle yolculuk edebilecek.İETT otobüsleri ile stattan ayrılacak seyirciler, Başakşehir-Esenkent istikameti için Cendere Yolu’na iniş yaparak, Mecidiyeköy İETT durağı ve Ümraniye-Tepeüstü durakları istikametine gidecekler ise TEM üstünde bulunan Seyrantepe Köprüsü üzerinden stattan ayrılabilecek.Galatasaray Store, Türk Telekom Arena’nın açılışı nedeniyle yapılacak maç için özel atkı hazırladı. Galatasaray ve Ajax’ın logolarının yer aldığı atkı, Mecidiyeköy GS Store ve Türk Telekom Arena’da açılacak olan GS Store’da satılacak.