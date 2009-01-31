Aslan yaralarını sardı

DENİZLİSPOR: 0 - GALATASARAY: 2



MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'deki Denizlispor-Galatasaray maçında Galatasaray, Baros'un 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Nonda'nın 72. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Galatasaray'da Ayhan, 81. dakikada ikinci sarı kartını gördükten sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor ile Galatasaray, Denizli Atatrük Stadı'nda karşı karşıya geldi.Maça baskılı başlayan Galatasaray, Arda ve Baros ile net fırsatlardan yararlanamadı. 9. dakikada ceza sahasının hemen önünde yapılan şık pasların ardından Arda, araya kaçan Baros'u gördü. Çek futbolcu da kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Baros ve Barış müsait pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 1-0 önde gitti.İkinci yarıda oyunda tempo düşerken, Denizlispor topla daha çok oynayan taraf olarak dikkat çekti. Galatasaray orta alanda kontrollü bir futbol sergilerken, 72. dakikada Nonda'nın ceza sahasının hemen dışından attığı şık golle 2-0'ı yakaladı.Konuk ekipte kaptan Ayhan 81. dakikada ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kalan dakikalardan gol sesi çıkmayınca Galatasaray 2-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu.Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükselterek, 38 puanla lider Sivasspor ve Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 3. sıradaki yerini korurken, Denizlispor 15 puan kaldı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde büyük yara aldı.Galatasaray gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek, Denizlispor ise Antalyspor'a konuk olacak.Stat: Denizli AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Arkın AkgölDenizlispor: Cenk, Feridun, Burak, Çağlar, Couto, Berberoviç, Braga, Emin, Musa, Bangoura, RobertsGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Servet, Meira, Hakan Balta, Barış, Mehmet Topal, Ayhan, Arda, Baros, NondaGol: Dk. 9 Baros, Dk. 72 Nonda (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 31 Feridun (Denizlispor), Dk. 31 Ayhan (Galatasaray)Kırmızı Kart: Dk. 81 Ayhan (Galatasaray)Turkcell Süper Lig'deki Denizlispor-Galatasaray maçının ilk yarısını Galatasaray, 1-0 önde bitirdi.Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Galatasaray atağında, sağ kanattan Mehmet Topal'ın ceza alanı içine ortaladığı topta oluşan karambolde, Arda'nın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kontrol etti.9. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Arda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Baros, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.20. dakikada gelişen Denizlispor atağında, sağ kanattan Feridun'un ortaladığı topla ceza alanı içinde buluşan Roberts'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.28. dakikada Musa'nın pasıyla topla buluşan Bangoura'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta kaleci De Sanctis iki hamlede tehlikeyi önledi.29. dakikada Arda'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, müsait durumdaki Barış'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.43. dakikada ceza alanı içinde Galatasaraylı savunma oyuncularının anlaşmazlığından faydalanan Roberts'in vuruşunda kaleci De Sanctis topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.45. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta topla buluşan Baros'un kaleye attığı şutta, top az farkla yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.59. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında, Santos'un ceza alanı içinde ortaladığı topa, Musa'nın gelişine vurduğu şutta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.64. dakikada Denizlispor yarı sahasında topla buluşan Arda'nın, ceza alanına doğru yöneldikten sonra yaptığı sert vuruşunda, top üstten auta gitti.70. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Barış'ın vuruşunda top yandan auta gitti.72. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin pasında topla buluşan Nonda, sert bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0.89. dakikada Denizlispor'da Galatasaray'ın yarı sahasından kullandığı serbest vuruşu kullanan Carlos'un sert şutunda, kaleci De Sanctis'ten dönen topu Denizlisporlu forvet oyuncuları değerlendiremedi.Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.