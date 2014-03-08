Galatasaray, yağmurlu gecede Akhisar'a gol oldu yağdı

Arena'daki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran ve Rizespor maçından sonraki 8 Süper Lig iç saha maçını da kazanan Galatasaray, üst üste 9. galibiyetine Akhisar karşısında ulaştı. Cim Bom, bu sezon iyi bir performans sergileyen rakibini 6-1'lik skorla bozguna uğrattı.

Sneijder ve Drogba'nın yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ın gollerini Drogba (2), Alex Telles, Burak, Sneijder ve Bruno Rosa (kendi kalesine) atarken, asistlerde Sneijder (2), Drogba (2) ve Burak Yılmaz'ın imzaları vardı. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise Mehmet Akyüz'den geldi.

Ligde üst üste 9. iç saha galibiyetini alan Galatasaray böylece puanını 48'e yükseltti ve pazartesi akşamı Trabzonspor'a konuk olacak lider Fenerbahçe ile puan farkını 3'e indirdi. Başarılı performansı ile Avrupa Ligi vizesi kovalayan Akhisar ise 35 puanda kaldı.



Aslında gole kadar maçın temposu yüksek değildi. Hatta konuk ekibin maça iyi başladığını ve ilk 10 dakika çok iyi oynadığını da söylemek mümkündü. Ancak 13. ve 18. dakikalarda gelen gollerle Galatasaray skoru zorlanmadan kopardı.



5. dakikada Galatasaray yarı alanında topu alan Mehmet Akyüz'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Muslera topu tek eliyle son anda tokatlayarak kornere çeldi.

13. dakikada ise Galatasaray'ın golü geldi. Sneijder'in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta kaleci Emrah meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Hollandalı oyuncunun sağ taraftan kullandığı köşe atışında kale sahasının hemen önünde iyi yükselen Drogba, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0



18. dakikada Galatasaray Telles ile farkı 2'ye çıkardı. Sarı kırmızılı takımda savunmadan gönderilen uzun topu sol taraftaki köşe gönderine yakın yerden kontrol eden Sneijder, pasını ceza alanına hareketlenen Telles'e aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Brezilyalı oyuncu, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0



İlk yarının kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve devre arasına 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İlk yarıda cesur bir anlayış ortaya koyan Akhisar, ikinci yarıya da goller bulma umuduyla ofansif bir futbol sergileyerek girdi. Ancak birbirinden yetenekli isimlere sahip olan Galatasaray yine üst üste 2 gol atarak rakibinin umutlarını bitirdi.



48. dakikada savunmadan Hakan Balta'nın uzun gönderdiği pasta Akhisar savunmasından Emrah Eren topu kafayla kalecisine kazandırmak istedi. Ancak bu büyük hatada araya giren Didier Drogba, kaleci Emrah Tuncel'den sıyrıldıktan sonra topu ayak boş kaleye gönderdi: 3-0



2 dakika sonra Drogba kaleci ile karşı karşıya pozisyonda bu kez rakibine takılırken, 55'te Burak Yılmaz farkı 4'e yükseltti. Sneijder'in zarif pasında sol çaprazda topla buluşan Didier Drogba ceza alanına girip yerden altıpasa çıkardı. Boşta kalan Burak Yılmaz'a topu tamamlamak kaldı: 4-0



Ligin en zorlu deplasmanlarından birinde olmasına karşın sahaya futbol oynama niyetiyle çıkan Akhisar ise 59'da skoru değiştirmeyi başardı. Kuate, orta alanda Burak Yılmaz'dan kazandığı topu Mehmet Akyüz'e gönderdi. Mehmet Akyüz, Hakan Balta'dan sıyrılıp ceza alanına girdi ve sol ayakla yerden plase vuruşunda Muslera'nın yanından topu ağlarla buluşturduyor: 4-1



Goller geldikçe skorun kopuyor, skor koptukça goller geliyordu. Nitekim 65. dakikada maçın 6, ikinci yarının 20 dakikalık diliminin ise 4. golü atıldı. Sağdan çizgiye kadar inen Drogba, topu kale sahasına ortaladı. Burak Yılmaz'ın kafasında, çizgi üzerindeki kaleciden dönün top, Bruno Rosa'nın kafasına çarpıp kale içine düştü ve böylece skor 5-1 oldu.



Ve 73. dakikada roller değişti, Sneijder bu kez attıran değil ile atan durumuna geçti. Yekta Kurtuluş ile başlayan atakta Felipe Melo topu boş alana doğru sürükledi. Sağ tarafta savunma ile çizgi halinde duran Burak Yılmaz'a pasında, yıldız oyuncu kendini ceza alanında buldu. Ve Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wesley Sneijder yerden plasesini gönderince, kaleci Emrah'ın ayaklarına da çarpan top, 6. Galatasaray golü olarak ağlarla buluştu: 6-1



Yağmurlu gecenin gol yağmuru, Sneijider ile sona erdi ve Galatasaray zorlu geçmeye aday maçı 6-1'lik farklı skorla kazanmayı başardı.

