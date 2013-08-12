Aslan ve Kanarya, Arda için kapışıyor!

Özellikle golcüsü Falcao'yu sattıktan sonra ekonomik olarak rahatlaya Atletico Madrid Kulübü, Arda'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Üstelik teknik direktör Simone, takımını Arda'nın üstüne kuracağını yönetime bildirerek oyuncusunun asla satılmaması gerektiğini bildirdi. Son olarak Monaco Kulübü'nün 17 milyon Euro'luk teklifini reddeden İspanyol Kulübü, Arda'yı bırakmamakta kararlı olduğunu gösterdi.

Galatasaray'ın Riera + 16 milyon Euro'luk teklifi de Madrid ekibi tarafından fazla cazip bulunmadığı öğrenildi. Atletico Madrid'in, Milli Takım kampı için Türkiye'ye gelen Arda'ya kamp dönüşü sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ve Arda'nın ücretini artırma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray tarafında bu transferle ilgili olumlu görüşler ileri sürülse de Arda'nın sarı kırmızılı kulübe dönüşü hayli zor gözüküyor. Arda'nın Galatasaray'a dönmeye sıcak bakması, bu transferin gerçekleşmesi için yeterli olmayacağa benziyor. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Atletico Madrid'in Arda'yı takımda tutmakta kararlı olduğunu belirtirken, henüz Galatasaray'ın Arda için resmi teklifte dahi bulunmadığını söyledi.

Bir de Aziz Yıldırım zorluğu çıktı

Aziz Yıldırım'ın zamanında Galatasaray'dan 15 milyon euro karşılığında istediği Arda Turan transferi o dönem gerçekleşmezken, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu için yine nabız yoklanıyor.

İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün Galatasaray'ın Arda ile anlaştığına dair twett atması Fenerbahçe'nin önü kesilmek isteniyor şeklinde yorumlandı. Arda ile Galatasaray arasında bir anlaşma yapılmadığı ve Atletico'nun Arda'yı satmayı şimdilik düşünmediği menajer Ahmet Bulut tarafından açıklandı. Ancak Aziz Yıldırım'ın Arda için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı dilden dile dolaşıyor. Atletico'nun bu rakama Arda'yı serbest bırakabileceği konuşuluyor.

Aziz Yıldırım'ın yıllardır beğendiği ve takımda görmek istediği Arda için hatırı sayılır kişileri devreye soktuğu belirtilirken, Arda ise Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse yıllık 6 milyon euro kazanacak. Yıllık ücret olarak 4.5 milyon euro teklif yapılacak olan Arda, maç başı ve şampiyonluk primi gibi bonuslarla kazancını 6 milyon euroya yükseltmiş olacak.