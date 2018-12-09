Aslan üstünlüğünü koruyamadı; Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ile devam etti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselme şansı yakalayan Aslan, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş’ın Alanya’da puan bıraktığı haftada kazanarak dezavantajlı durumdan kurtulmak ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkmak isteyen Aslan, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray’ın gollerini 40’ta Garry Rodrigues ve 58’de Eren Derdiyok kaydetti. Türk Telekom Stadı’nda 2-0’dan geri dönmeyi başaran Çaykur Rizespor’un sayıları ise 67’de Umar Aminu’dan ve 80’de Braian Samudio’dan geldi. Galatasaray bu sonuçla 25 puana yükselip maç fazlasıyla Beşiktaş ve Trabzonspor’la eşit puanla 5. sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 11 puanla son sırada kalırken böylesi kritik deplasmanda aldığı puanla moral depoladı.