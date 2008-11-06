Aslan UEFA'ya aşık !..

Galatasaray, UEFA Kupası'ndaki ikinci maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılı takım 52. dakikada Emre Aşık ve 69. dakikada Ümit Karan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.Gruptaki İlk maçında sahasında Olympiacos'u 1-0'la geçen Galatasaray, Portekiz'de aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.B Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Metalist Kharkiv ile Hertha Berlin golsüz berabere kaldı.Stat: LuzHakemler: Martin Atkinson xxx, Peter Kirkup xxx, Mo Matadar xxx (İngiltere)Benfica: Quim xx, Maxi Pereira x, Luisao x, Sidnei x, Jorge Riberio x, Di Maria xx, Katsouranis xx, Yebda x (Dk. 65 Carlos Martins x), Reyes xx (Dk. 58 Aimar x), Suazo x, Nuno Gomes x (Dk. 61 Cardozo x)Galatasaray: De Sanctis xxx, Sabri xxx, Emre Aşık xxx, Servet xxx, Hakan xxx, Baros xx (Dk. 82 Mehmet Güven x), Meira xxx, Ayhan xxx, Lincoln xxx, Arda xxx (Dk. 90 Volkan ?), Ümit xxx (Dk. 85 Yaser x)Goller: Dk. 52 Emre Aşık, Dk. 69 Ümit (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 11 Servet, 14 Ayhan (Galatasaray), Dk. 55 Maxi, Periera, Dk. 72 Suazo, Dk. 90 Luisao (Benfica)İLK YARI2. dakikada Arda'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Lincoln'ün, rakibini geçerek attığı şut savunmadan döndü.3. dakikada Galatasaray mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Arda'nın defansın arkasına gönderdiği topa müsait pozisyonda müdahale edemeyen Ümit, takımını mutlak bir golden etti.5. dakikada Nuno Gomes'in ceza sahasının dışından şutunda top üstten auta gitti.10. dakikada Reyes'in pasıyla Nuno Gomes, bir anda ceza sahasında bomboş durumda pozisyona girdi. Bu futbolcunun vuruşunda Servet tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.12. dakikada Reyes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.20. dakikada orta sahadan Yebda'nın uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Suazo'nun sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.25. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında Ümit Karan ceza sahası içinde kafayla topu aşırtmak istedi, ancak meşin yuvarlak kaleci Quim'de kaldı.32. dakikada Reyes'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci De Sanctis topu elinden sektirdi, ancak Hakan tehlikeyi son anda uzaklaştırdı.38. dakikada Maxi Pereira'nın sağdan ortasında, Suazo'nun ceza sahasında volesinde kaleci De Sanctis sert gelen topu son anda kornere çelebildi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.51. dakikada Galatasaray mutlak bir gol pozisyonunu harcadı. Lincoln'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Baros'un vuruşunda, kaleci Quim topu ayaklarıyla kornere çeldi.52. dakikada Lincoln'un sağ kanattan kullandığı korner atışında, Servet'in altı pasta kafayla indirdiği topu önünde bulan Emre Aşık sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.58. dakikada Lincoln'un ceza sahasının hemen dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.62. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Sabri'nin ortasında Ümit'ten önce savunmanın vuruşunda havalanan topa kaleci Quim sahip oldu.69. dakikada Ayhan'ın aşırtma pasıyla ceza sahasına giren Arda'nın kafayla altı pasa gönderdiği topu Ümit kalecinin altından filelere göndererek farkı 2'ye çıkarttı: 2-072. dakikada Carlos Martins'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci De Sanctis'ten sekti, ancak İtalyan kaleci ikinci hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.78. dakikada Lincoln'un pasıyla ceza sahasına giren Baros, topu ayağında fazla tutunca savunma yerini aldı ve bu futbolcunun ortasında tehlikeyi uzaklaştırdı.Geride kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca, Galatasaray Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenerek (B) Grubu'nda büyük ölçüde rahatladı.