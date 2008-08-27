Aslan turnuvadan attıldı





Sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen ve kadrosunu yıldız oyuncularla takviye eden Sarı-Kırmızılı kulüp, Sırp oyuncusu Milan Guroviç yüzünden Bosna Hersek'te katılacağı turnuvadan çıkartıldı.





Eylül ayı içeerisinde Saraybosna'da düzenlenecek olan uluslararası 4'lü basketbol turnuvasına daha önce katılacağı açıklanan Galatasaray'ın başı Milan Guroviç'in kolundaki dövme nedeniyle derde girdi..



Sırp savaş suçlusu Mihaljoviç'in dövmesini koluna yaptıran ve sırf bu yüzden basketbol oynadığı ülkelerde sorun olan Guroviç için Bosnalılar kulübe geçtikleri mesajda ''Bu oyuncunun kadronuzda bulunması nedeniyle 4'lü turnuvada yer almanız imkansız hale gelmiştir'' denildi.



Böylece Guroviç'in dövmesi Sarı-Kırmızılı kulübe pahalıya patlamış oldu..





