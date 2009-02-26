Aslan tur peşinde



UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da Bordeaux ile Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur rövanşında bugün karşılaşacağı Fransa'nın Bordeaux takımını yenerek, tur atlamak istiyor.



Rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, bugünkü karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.



Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor'a 5-2 yenilerek, son haftalardaki kötü gidişini sürdüren ve bu nedenle teknik direktörü Michael Skibbe'nin görevine son verilen Galatasaray, Bordeaux maçını kazanarak, hem çıkış yakalamayı, hem de moral bulmayı amaçlıyor.



MAÇI ÖNCESİ ANALİZİ / GALATASARAY - BORDEAUX



Galatasaray, Avrupa Kupalarında Bordeaux ile Oynadığı 4 Maçı da Kazanamadı.

Galatasaray, Bordeaux takımı ile Avrupa Kupalarında 2006-07 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında, 2007-08 sezonu Uefa Kupası gruplarında ve 2008-09 sezonu Uefa Kupası 3.turunda eşleşti. Galatasaray bu 3 eşleşmede Bordeaux ile oynadığı 4 maçı da kazanmadı. 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Liginde oynanan ilk maç İstanbul'da 0-0 biterken Fransa'da Bordeaux 3-1 kazanmıştı. Geçen sezon Uefa Kupası gruplarında oynanan maçı Bodeaux evinde 2-1 galip bitirirken, bu sezon Uefa kupası 3.turunda oynanan maç yine 0-0 bitti. Türk takımlarının Bordeaux ile Türkiye'de yaptığı 2 maç da golsüz (0-0) sonuçlandı. Bordeaux daha önce 1985-86 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupasında Fenerbahçe ile eşleşmiş İstanbul'da 0-0 berabere kaldığı temsilcimize evinde 3-2 yenilip elenmişti.



Bordeaux Son 2 Sezonda Uefa Kupasında 3.Tur’da Elendi.

Bordeaux takımı 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubunu 3.sırada bitirerek, 2007-08 sezonunda ise Uefa Kupası grubunu lider bitirerek 3.tur'a kalmıştı. Bordeaux son 2 sezonda da 3.turda Uefa Kupasına elenerek veda etti. Bordeaux takımı 2006-07 sezonunda İspanyol Osasuna takımına 0-0 ve 0-0 (uzatma 0-1) ile elenmiş, 2007-08 sezonunda ise yine aynı turda Anderlecht takımına 1-2 ve 1-1 ile elenmişti.



Uefa Kupası Gruplarından Çıkan İki Takımımızda 3.Tur’da Elenmişti.

2004-05 sezonunda bu yana Uefa Kupası gruplu olarak oynanırken temsilcilerimiz 3 kez gruptan çıkmayı başardı. Bu sezon B grubundan çıkan Galatasaray dışında geçen sezon yine Galatasaray, 2006-07 sezonunda ise Fenerbahçe gruptan çıkmıştı. Fenerbahçe o sezon 3.turda Hollanda takımı Az Alkmaar’a 3-3 ve 2-2 ile elenmiş, Galatasaray ise geçen sezon Alman B.Leverkusen takımına 0-0 ve 1-5 ile elenmişti.



Bordeaux Takımı Galatasaray Maçı İle Uefa Kupasında 100. Maçına Çıkmış Olacak.

Bordeaux ekibi günümüzde kadar Uefa Kupasında 99 maç oynadı. Bordeaux Perşembe günü oynayacağı Galatasaray maçı ile bu kupada 100.maçını oynamış olacak. Bordeaux 99 maçta 53 galibiyet 19 yenilgi 27 mağlubiyet alırken 150 gol attı, 106 gol yedi. Galatasaray ise Uefa Kupasında 50 maç oynadı.



Galatasaray Kendi Sahasında Fransız Takımları İle Oynadığı 7 Maçta Sadece 1 Kez Yenildi.

Galatasaray, Avrupa Kupalarında Fransız takımları ile kendi sahasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti. Galatasaray bu 7 maçın 1 tanesini Almanya’da (Monaco ile ) diğer 6 maçı İstanbul’da oynarken tek yenilgisini 1993-94 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Ali Sami Yen’de Monaco'ya karşı 2-0’lık sonuçla almıştı.



Galatasaray Takımında Meira, Servet ve Lincoln Bu Sezon Tüm Avrupa Kupası Maçlarında Oynadılar. Galatasaray bu sezon Avrupa Kupalarında 2 kez Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi, 7 kez Uefa Kupası maçı oynarken bu karşılaşmaların hepsinde oynayan sadece 3 oyuncu oldu. Defans oyuncuları Fernando Meira, Servet Çetin ve orta saha oyuncusu Lincoln 9 maçta da yer alırken Meira ve Servet tüm maçlarda 90 dakika oynadı.

