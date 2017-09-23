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Aslan, Timsah avında

Serhan TÜRK, İstanbul-DHA 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6

23 Eylül 2017 17:18

Serhan TÜRK, İstanbul-DHA

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 6. haftasında Galatasaray, Bursaspor\'a konuk olacak.
24 Eylül Pazar Günü saat 19:30\'da başlayacak olan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar oldukça motive durumda. Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde hafta içi sıkı bir şekilde hazırlanan Galatasaray takımında parola 90 dakika mücadele.
 Antalya deplasmanında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen Igor Tudor, oyuncularına \"Topa baştan sona hakim olacaksınız\" emri verdi. 
Derbi haftasında Bursa\'dan 3 puanla dönmek isteyen Sarı-kırmızılılarda Bursa maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
Takımın muhtemel 11\"i şöyle:
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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