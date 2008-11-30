Aslan takibi bırakmadı

Turkcell Süper Lig'in kapanış maçında Galatasaray sahasında Hacettepespor'u konuk etti.Sarı kırmızılılar sahadan Baros 'un 3 golüyle 3-1 galip ayrıldı. Hacettepspor'dan iki oyuncu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ligde Ankaraspor beraberliği ve UEFA Kupası'nda Metalist yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Hacettepe'yi 3-1 yenerek moral buldu.
Ali Sami Yen Stadı'ndaki geçen maça etkili başlayan Galatasaray ilk 15 dakikada lincoln ile 2 net fırsattan yararlanamadı. Oyunda dengeyi sağlayan konuk Hacettepe, geliştirdiği hızlı kontrataklardan birinde 33. dakikada Sandro ile öne geçmeyi başardı.
Golden 2 dakika sonra başkent temsilcisinde Tozo, hakem Süleyman Abay tarafından ikinci sarı kartla oyun dışı bırakıldı. Devrenin skorunu 45. dakikada kaleci Recep'in hatasını iyi değerlendiren Galatasaraylı Milan Baros belirledi: 1-1.
10 kişi kalan Hacettepe, devrenin başında Zoko ile net bir pozisyonu daha kaçırırken, siyahi oyuncunun 56. dakikada kendi ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak Süleyman Abay bu pozisyonda sarı kartı Teli'ye gösterirken, topun başına geçen Galatasaray'ın Çek yıldızı, takımını öne geçirdi: 2-1.
Eksik rakibi karşısında skor avantajını da eline geçirince rahatlayan sarı-kırmızılılarda gecenin yıldızı Milan Baros, 72'de bir kez daha sahne alıp skoru 3-1 yaptı.
Ligde zirve yarışında önündeki rakiplerden Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Galatasaray sahasında oynadığı 7. maçta 6. kez galip ayrıldı. Puanını 24'e çıkaran sarı-kırmızılılar, 13. haftayı 4. sırada kapattı. MAÇIN ARDINDAN NOTLAR
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lincoln'un vuruşunda, kaleci Recep meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
13. dakikada soldan Barış'ın yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Lincoln'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Sandro'nun ceza sahasının hemen dışında sert şutunda kaleci De Sanctis, iki hamlede topu kontrol etti.
17. dakikada Serkan'ın ceza sahası dışında, sol çaprazda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Lincoln'un kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Arda'nın kafası ile dokunduğu topa, arka direkte müsait durumdaki Baros vuramayınca, meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Sandro'nun pası sonrası, Zoko'nun ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, De Sanctis topa sahip oldu.
29. dakikada Lincoln'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada Volkan'ın hatalı geri pasında Zoko araya girerek topa sahip oldu. Bu futbolcunun geri pasında topla buluşan Serkan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak De Sanctis'ten döndü. Sonra araya giren Sabri tehlikeyi uzaklaştırdı.
33. dakikada Hacattepe 1-0 öne geçti. Serkan'ın sağdan yaptığı ortada, defansa çarpıp önüne düşen topu hızla ceza sahasına taşıyan Sandro, yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci De Sanctis'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada topla soldan ceza sahasına giren Zoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
45. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Arda'nın soldan yaptığı ortada kaleci Recep'in göğsünden sektirdiği topu önünde bulan Baros, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 1-1'lik eşitliğe getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İKİNCİ YARI
49. dakikada soldan Lincoln'un kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kaleci Recep ile Arda aynı anda yükselirken, Arda'nın kafası ile dokunduğu ve kaleye yönelen topu Recep çizgi üzerinde ikinci bir hamleyle kontrol ederek, tehlikeyi önledi.
51. dakikada Lincoln'un yine soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içindeki karambolden seken topa, Baros uzak kale direği dibinde vururken, kaleci Recep meşin yuvarlağı son anda yumruklayarak, uzaklaştırdı.
56. dakikada Lincoln'un soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Zoko, topa eliyle müdahale edince hakem Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda hakem sarı kartı Teli'ye gösterdi.
58. penaltı atışını kullanan Baros, meşin yuvarlağı kaleci Recep'in sağından ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi.
60. dakikada Lincoln'un soldan kullandığı korner atışında kaleye yönelen topu, kaleci Recep son anda tokatlayarak, üstten kornere çeldi.
65. dakikada Sabri'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Recep'in son andaki müdahalesiyle üstten kornere gitti.
72. dakikada Lincoln'un ceza sahasına doldurduğu ve kafalardan seken topa Ümit gelişine sert vururken, kale önünde bulunan Baros meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
90. dakikada soldan ceza sahasına giren Ümit, boş durumda bulunan Baros'a pas vermek yerine şut çekerken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Uzatma dakikalarında sonuç değişmedi ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.