Aslan şov yaptı!

T24

AHMET ŞAHİN KIZARDI



MAÇTAN DAKİKALAR



KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK





BAROS İLK 11'DE



TERİM, YİNE SAMSUNSPOR MAÇIYLA ÇIKTI



SAMSUNSPOR'DA TANIDIK İSİMLER



ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ



TARAFTARLARIN İLGİSİ YÜKSEK OLDU





Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Felipe Melo, 73. dakikada Johan Elmander ve 76. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Konuk takım Samsunspor'un tek golü ise 54. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Mustafa Sarp'tan geldi.Mücadele sonrasında Galatasaray puanını 3 yaparak 7. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 3 puanda kalarak averaj ile 10. sıraya geriledi.Sarı-kırmızılı takım 3. hafta deplasmanda KArdemir Karabükspor ile karşılaşacak. Kırmızı - beyazlı takım ise sahasında bir diğer Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek.Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Şahin, 74. dakikada ceza alanı içinde Johan Elmander'e yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Kuddusi Müftüoğlu kırmızı kart ile birlikte penaltı noktasını da gösterdi. Kaleye yedek kaleci Ertuğrul Taşkıran geçti. Topun başına geçen Selçuk İnan, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.DAKİKA 76: Ve Goooollll... Selçuk İnan penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı.DAKİKA 74: Samsunspor kalecisi Ahmet Şahin, Elmander'e ceza alanı içinde yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Hakem Müftüoğlu da penaltı noktasını gösterdi. Yedek kaleci Ertuğrul Taşkıran oyuna dahil oldu.DAKİKA 73: Ve Goooolll... Sercan Yıldırım'ın süper pasında Elmander ceza alanının dışında çok şık bir golle skoru 2-1 yaptıDAKİKA 54: Ve Goooollll... Gökhan Zan'ın hatalı pasında topla buluşan Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Sarp, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.DAKİKA 18: Ve Goooollll... Galatasaray, Felipe Melo'nun attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti.Galatasaray'ın Samsunspor karşısına çıktığı ilk 11'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından 2 oyuncu yer alamadı. Sakatlıkları devam eden Servet Çetin ile Çağlar Birinci, Samsunspor karşısında kadroya giremezken, sakatlığı düzelen Hakan Balta ile yeni transferlerden Albert Riera, ilk 11'de yer aldı. İspanyol futbolcu Riera, Samsunspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk resmi karşılaşmasına da çıkmış oldu.Teknik direktör Fatih Terim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan alınırken sinirli tavırlar sergileyen Milan Baros'u Samsunspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan alınmasının ardından sinirli bir tavır ortaya koyan ve direkt soyunma odasının yolunu tutan Baros'a Fatih Terim'den bir ceza gelmedi ve Çek golcü takımdaki yerini korudu. Fatih Terim, sakatlığı düzelen İsveçli golcü Johan Elmander'i ise yedekler arasında soyundurdu.Fatih Terim, göreve geldiği 2. döneminde olduğu gibi sarı-kırmızılı taraftarın karşısına yine bir Samsunspor maçıyla çıkmış oldu. Tecrübeli teknik adam, 2002-2003 sezonunun ilk haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda Samsunspor'a karşı takımının başında yer alırken, bu maçı 4-1 sarı-kırmızılı ekip kazanmıştı. Terim, 3. döneminde de Türk Telekom Arena'daki ilk lig maçında yine Samsunspor'a karşı sahadaki yerini almış oldu.Galatasaray'ın rakibi Samsunspor'da sarı-kırmızılı taraftarın yakından tanıdığı isimler dikkati çekti. Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'ın sportif direktörlüğü ve Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Adnan Sezgin, bu kez Samsunspor Sportif Direktörü olarak Türk Telekom Arena'ya geldi. Ayrıca, Galatasaray'ın yakın zamanda yollarını ayırdığı Mustafa Sarp da Samsunspor'un ilk 11'inde sahaya çıktı. Öte yandan, Galatasaray'ın Samsunspor'a kiraladığı genç futbolcu Anıl Dilaver ise karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını izleyenler arasında yer aldı. Şenol Güneş, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile birlikte protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kendi evinde çıktığı ilk maç olan Samsunspor mücadelesine taraftarın ilgisi de yüksek oldu. Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran taraftar, Samsunspor'a karşı takımlarını coşkuyla desteklerken, maç öncesi Galatasaray takımını tribünlere çağırarak moral verdi Tribünde, üzerinde Metin Oktay'ın resminin bulunduğu dev bir pankart açıldı Öte yandan, yaklaşık bin kişilik taraftar grubu da Samsunspor'u desteklemek için konuk ekip tribününde yerlerini aldı.