Aslan sonunu getiremedi

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Galatasaray, Baros ve Lincoln ile etkili olmaya çalışırken, Kayserispor da Aghahowa'nın savunmanın arkası yaptığı koşularla pozisyon aradı.

23. dakikada ceza sahasında Emre ile girdiği bir mücadelede yerde kalan Lincoln, hakem Selçuk Dereli'den “kendisini aldatmaya yönelik” hareket yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

28. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nonda, düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'da Lincoln rakibin oyunu başlatmasını engellediği gerekçesiyle 29. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ilk yarı da 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda oyunda tempo iyice düşerken, iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

Konuk Kayserispor Olembe ve Aghahowa ile pozisyonlar üretirken, 10 kişi kalan Galatasaray rakip kalede etkili olamadı.

Kayserispor 90. dakikada Mehmet Eren'in ceza sahasının hemen önünden attığı golle eşitliği sağlarken, kalan kısa süre başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

LİNCOLN 20 GÜN SONRA

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Casio Lincoln, sakatlığın ardından 20 gün sonra yeniden takımdaki yerini aldı. Fortis Türkiye Kupası'nda Malatyaspor'a karşı forma giydikten sonra sakatlanan Lincoln, 20 gün sonra Kayserispor maçıyla yeniden sahalara döndü.

HAKAN BALTA ISINIRKEN SAKATLANDI

Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı duyurulan Hakan Balta, maç öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlandı.

Karşılaşma öncesi sahada ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Hakan, ilk 11'deki yerini Mehmet Güven'e bırakmak zorunda kaldı. İlk müdahalesi hemen statta yapılan Hakan Balta'nın arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Stat: Ali Sami YenHakemler: Selçuk Dereli, Hüseyin Fidan, Muharrem YılmazGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Servet, Emre Aşık, Mehmet Topal, Mehmet Güven, Ayhan, Arda, Lincoln, Nonda, BarosKayserispor: Hamidou, Mehmet Eren, Ali Turan, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp, Abdullah, Aghahowa, CangeleSarı Kartlar: Dk. 23 Lincoln, Dk. 34 Baros (Galatasaray), Dk. 45 Aghahowa (Kayserispor)Kırmızı Kart: Dk. 29 Lincoln (Galatasaray)Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.6. dakikada Lincoln'un ara pasında ceza sahası içinde Baros'un vurmaya çalıştığı topa, erken davranan kaleci Hamidou sahip oldu.15. dakikada Kayserispor'da Toledo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.19. dakikada Ragıp'ın ara pasında Aghahowa defansın arkasına sarkarken, kalesini terk eden De Sanctis, yatarak topu kontrol etti ve tehlikeyi önledi.23. dakikada Arda'nın sol taraftan attığı pas ile ceza sahasında topla buluşan Lincoln, Eren Güngör ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, hakem Selçuk Dereli ise Brezilyalı futbolcuya, kendisini yanıltmaya yönelik hareket ettiği düşüncesiyle sarı kartını gösterdi.27. dakikada Lincoln'un sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Hamidou'dan seken topu, Eren Güngör kornere attı.28. dakikada Sabri'in orta sahadan gönderdiği topa Arda ceza sahası içinde kafa ile müdahale ederken, havalanan topu önüne alan Nonda, düşerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.29. dakikada Galatasaraylı Lincoln, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.44. dakikada sağdan gelişen Galatasaray atağında topla ceza sahasına giren Arda'nın sert vuruşunda, top kaleci Hamidou'da kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Kaserispor'un ceza sahası dışında kullandığı serbest vuruşta, Mehmet Topuz'un direkt kaleye gönderdiği topa, kaleci De Sanctis iki hamlede sahip oldu.

51. dakikada Aghahowa'nın pasıyla ceza sahasına giren Saidou'nun vuruşunda, kaleci De Sanctis'in tokatladığı meşin yuvarlağı, Arda uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi.

81. dakikada Mehmet Topuz'un orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topu Aghahowa kontrol edemeyince, De Sanctis kalesini terk ederek, meşin yuvarlağa sahip oldu.

82. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Cangele'nin yaptığı vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda Mehmet Topuz'un kullandığı serbest vuruşta, barajı da aşan topu kaleci De Sanctis, ani bir refleksle tokatlayarak, taca attı.

90. dakikada ceza sahası içinde Turgay'ın pasıyla topu önüne alan Mehmet Eren, Galatasaray defansının bakışları arasında sert bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı ve eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.