Aslan, Sivasspor ile 7. kez

Yiğidoların iç sahada bileği bükülmüyor

YİĞİDOLARIN BU SEZONKİ İÇ SAHA KARNESİ

İki takım arasında Sivasspor'un lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 3 sezondaki 6 maç sonucunda Galatasaray 4 kez rakibini yenerken, 2 maç berabere sonuçlandı, Sivasspor henüz galibiyet alamadı.Sivas'ta yapılan 3 maçtan 2'si berabere sonuçlanırken, geçen sezon rakibini 5-3 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geçmişti.Bu sezon Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen ekiplerin ligde geride kalan 6 maçında Galatasaray toplam 13, Sivasspor ise 5 gol attı.Turkcell Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, ligde sahasında tam 264 gündür yenilmiyor.Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında, 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.İç sahadaki bu 8 maçın 7'sinden galibiyetle, 1'inden ise beraberlikle ayrılan Sivasspor, evinde yaptığı son 7 maçı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.Ligde iç sahada tam 264 gündür yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, 24 Ocak Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı yenerek hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de şampiyonluk yarışında rakibine karşı avantaj sağlamak istiyor.Galatasaray'a karşı bugüne dek galibiyeti bulunmayan Yiğidolar, sarı-kırmızılı ekibi bu kez mağlup etmeyi hedefliyor. Sivasspor ile Galatasaray arasında ligde bugüne dek yapılan 6 maçın 4'ünü sarı-kırmızılı ekip kazanmış, 2'si ise beraberlikle sonuçlanmıştı. İstanbul'daki 3 maçta Galatasaray'a yenilen Sivasspor, Sivas'taki 3 maçın 2'sinden beraberlikle, 1'inden ise mağlubiyetle ayrılmıştı.Geçen sezon sahasında yaptığı 17 maçın 13'ünü kazanan, sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenilip, Çaykur Rizespor ile berabere kalan Sivasspor, bu sezon da evinde başarılı bir grafik sergiliyor.Bu sezonun ilk haftasında iç sahada Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, bu beraberliğin ardından Bursaspor'u 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Denizlispor'u 3-1, Konyaspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 3-0 ve Hacettepe'yi 2-1 yenmeyi başardı.İç sahada rakip filelere 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sivasspor, iç sahada Fenerbahçe, Bursaspor, Denizlispor ve Hacettepe takımlarından 1'er gol yemesine rağmen, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta 22 puan toplayan Sivasspor,evinde aynı puanı toplayan Galatasaray ile birlikte iç sahanın en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.