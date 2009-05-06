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Spor

Aslan Saviola'nın peşinde

Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcu Javier Saviola'yı transfer edebilmek için görüşmeler yaptığı iddia edildi

06 Mayıs 2009 03:00

İspanyol spor gazetesi Marca, Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcu Javier Saviola'yı transfer edebilmek için görüşmeler yaptığını iddia etti.

Gazetede yer alan haberde, Real Madrid'te 2011 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saviola'ya 3 yıllık sözleşme öneren Galatasaray'ın, bu futbolcuya Real Madrid'te kazandığından daha az para verebileceği belirtildi.

Barcelona'dan bonservisi elinde olarak bedavaya gelmesinden dolayı maaşı yüksek olan Saviola'nın sezon başına 5 milyon Euro kazandığı söylenirken, Galatasaray'ın 3 yıl için toplam 10 milyon Euro önerdiği ileri sürülüyor. Saviola'dan ne Schuster ne de Juande Ramos'un faydalanmamış olmasından dolayı Real Madrid'in bu futbolcuyu bedavaya Galatasaray'a verebileceği belirtilirken, İspanyol kulübünün tek kazancının kalan 2 sezonda futbolcuya ödemesi gereken 10 milyon Euro'dan kurtulacak olması olarak gösteriliyor.

"Tavşan" lakaplı 28 yaşındaki Arjantinli forvet, bu sezon Real Madrid'in 8 maçında toplam 182 dakika oynama şansı bulurken, 1 gol attı.

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