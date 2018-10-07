“Aslan şapkadan üç puan çıkardı”

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Ligin zirvesinde yer almasına rağmen Ankaragücü galibiyeti sonrası deplasmanlarda gol dahi atamayan Galatasaray, formda Antalyaspor’u Donk’un son dakikalarda attığı golle devirdi.



Fanatik gazetesi manşetindeki habere, “Miras değil alınTerim” başlığını attı ve “Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray milli maç arası öncesi Antalyaspor'u Ryan Donk'un 87. dakikada attığı golle 1-0 yenerek moral bulmayı başardı. Terim'in forvetten yoksun olmasına rağmen Maicon ve Donk'u santrafor bölgesinde son 10 dakikada tercih etmesi maça damga vuran an oldu” ifadelerine yer verdi.



Fotomaç gazetesi manşetinde, “Aslan parçası” başlığını kullandı ve “Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçından hüsranla ayrılan G.Saray, Antalya'da güldü. Dış sahada sırasıyla oynadığı karşılaşmalarda Trabzon'a 4-0, Akhisar'a 3-0, Porto'ya da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Güney ekibi karşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu maçlarda aldığı yenilgilerin yanı sıra yediği 8 golle hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Antalya'da hem 3 puana ulaştı, hem de kalesini gole kapattı” dedi.



Hürriyet gazetesi manşetten verdiği habere, “Üç kala üç puan” başlığını attı ve “Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve liderlik koltuğunu korumayı başardı. Antalya Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Galatasaray'a kritik 3 puanı getiren golü oyuna girdikten 2 dakika sonra 87. dakikada Donk kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16 yaparak liderlik koltuğunu korurken, Antalyaspor 14 puanda kaldı” ifadelerini kullandı.



Sabah gazetesi habere manşetinde, “Aslan şapkadan 3 puan çıkardı” başlığıyla yer verdi ve “Galatasaray, Antalya'da İmparator'un hamleleri ve Donk'un bitime 3 dakika kala attığı golle kazandı. Rakip defansı Onyekuru, Rodrigues ve Sinan ile aşamayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in forvete sürdüğü Donk-Maicon ikilisi ile hedefi 12'den vurdu. Porto yenilgisiyle çıktığı maçtan istediğini alan Aslan, deplasman fobisini de yendi” dedi.

Cumhuriyet gazetesi manşetinde, “G.Saray son virajda kazandı” başlığını kullandı ve “Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Donk'un golüyle 1-0 mağlup etti ve liderliğini korudu” dedi.

Yeni Şafak manşetindeki habere, “Aslan zirveyi bırakmadı” başlığını attı ve “Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor’un konuğu olan Galatasaray, Donk’un 87. dakikada attığı golle ligdeki ikinci dış saha galibiyetini aldı” ifadelerine yer verdi.



Vatan gazetesi, “Terim galibiyeti getirdi” manşetiyle çıktı ve “Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki deplasmanda puan kaybeden Galatasaray şanssızlığını Antalya'da kırdı. Sarı-Kırmızılılar maç boyu rakibine üstünlük sağlarken forvet eksikliğinden gol çıkaramadı. Fatih Terim maçın son anlarında Maicon ve Donk'u forvet hattında oynattı ve bu süre zarfında Aslan üç puanı getiren golü buldu” ifadelerine yer verdi.



Akşam gazetesi manşetten verdiği habere, “Galatasaray üçlük attı” başlığını attı. Haberde, “Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada kafa vuruşuyla Ryan Donk attı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 13 puanda kalırken, Galatasaray ise 18 puana yükseldi. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle 3 maç aranın ardından deplasmanda kazanmış oldu” ifadeleri yer aldı.



Mehmet Demirkol Fanatik gazetesindeki, “Doğru komutanlık” başlıklı yazısında, “Sinan’ın ceza sahası içinde ilk net pozisyonuna Maicon’un santrfor olarak oyuna girmesinden 1 dakika sonra girmesi bir tesadüf değil kuşkusuz. Galatasaray yüzde 70’lere yaklaşan bir topa sahip olmayla rakibe kaleyi bulan şut imkanı tanımadan oynuyordu. Ama net gol pozisyonu bulamıyordu. Pivot santrfor ihtiyacı açıktı. Elde olmayınca icat gerekiyordu. Oyundan çıkan Belhanda’nın önünde Sinan, Rodrigues, Onyekuru, iki kanatta Ömer ve Mariano varken oyunu organize edememesini yetersizliğinden mi oyunun iyi çizilmemesinde mi kaynaklanıyor? Tartışmaya açık. Ancak Terim’in hamleleri değil... Donk’un Maicon’un yanına 2. santrfor olarak oyuna girip maçı alması doğru komutanlık. Sezonun flaş takımı Antalya’nın, bu yorgun ve bunca risk alan rakibine karşı son saniye karambolü dışında pozisyon bulamadan maçı bitimesiyse yetersizlik” dedi.



Ali Ece aynı gazetedeki, “2018 model Zapo-Ömer Erdoğan” başlıklı yazısında, “Çok iç daraltan bir ilk yarıydı. Galatasaray’ın Devler Ligi’nde iyi oynayıp puan alamama yorgunluğu ve bundan faydalanmak için sadece tuzak. hücum deneyen Antalyaspor derken özellikle ilk 30 dakikadaki oyun çok yavan kaldı. Galatasaray istediği tempoyu kuramadı, oyunu hızlandıramayınca ileri 3’lüsünün patlayıcı hızlarından da istifade edemedi. Rodrigues’in form düşüklüğü büyük sıkıntı. 2. yarıda ise daha etkili bir Galatasaray vardı. Tempoyu yükseltti, hem ortadan hem kanatlardan yüklendi. Gol gelmeyince Fatih Terim önce Maicon’u sonra da yanına Donk’u santrfora gönderip golü buldu. Bu maçlık geçici bir çözüm gibi gözükse de Galatasaray’da santrfor sorunu ya da daha doğrusu santrforsuzluk sorunu devam ettiği ölçüde Fatih Terim 2010’da Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’u şampiyonluğa taşıdığı Zapotocny-Ömer Erdoğan çift stoper-santrfor formülünün 2018 modelini yapmaya devam edebilir” ifadelerine yer verdi.



Ebru Kılıçoğlu ise Cumhuriyet gazetesindeki, “Satranç” başlıklı yazısında, “Antalyaspor, evinde Galatasaray karşısına kazanmak için çıkmıyor. Tamam, henüz 2. dakikada Antalyalı Maicon ile bir ‘kaptı-kaçtı’ var Muslera’ya takılan... Ancak Çin Seddi’ne gönderme yapan disiplinli savunma, G.Saray geçmesin de ne olursa olsun mantığıyla yerlerinden kıpırdamadan oynuyor. Kontratağın da sadece kontra kısmına niyetleniyor, atak kısmını başka maçlara bırakıyorlar. G.Saray’ın sevmediği, açmak için formül bulamadığı bir oyun tarzı bu. Zira rakibin oyununu yıpratacak, şaşırtacak, bu kilidi açacak bir ‘çilingir’leri yok sahada hatta takımda! Beklerle başlayan, ileriyi besleyen hızlı kanat akınlarının zenginliği, iyi marke edilen Sinan’ın ve ilerideki oyuncuların bu kıskaçtan kurtulamaması nedeniyle yavaşlıyor. İkinci yarıda G.Saray, baskısını artırmaya başlayınca oyun iyice Antalyaspor sahasına yığılıyor. Ancak meyve vermeyen ağaç misali… Orada kök salıp tüm çabasına rağmen tehlike üretemiyor. Tabii bunda Antalyaspor’un hatasız oynayan defans hattının etkisi büyük. Antalyaspor ise ilk yarıdan farklı olarak biraz daha gol fırsatlarını kovalıyor bu yarıda... Fatih Terim, bu noktada ne kadar usta bir satranç oyuncusu olduğunu kanıtlıyor. Oyuncu değişiklikleriyle takımın altı üstüne geliyor. Belhanda-Maicon R. değişikliği, G.Saray adına oyuna bir hareket kazandırıyor. Zira Maicon R., alışılan yerinde değil, ileride Sinan’ın yanında konuşlanıyor. Defans oyuncuları forvet olarak görev yapmaya başlıyor. Şaşırtıcı, özellikle de Antalyaspor için ama işe yarıyor. İstenen ve zorlanan golü 87’de oyuna sonradan giren Donk atıyor. Golü atan o ama bu 3 puanı kazandıran tek kişi var: Fatih Terim...” ifadelerini kullandı.