-Aslan Samsun'da coştu SAMSUN (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta Galatasaray, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Samsunspor'u 4-2 yendi. 48. dakikada Galatasaray, sol taraftan serbest vuruş kazandı. Selçuk'un plase vuruşunda Ertuğrul, arka direkte topu yumrukla uzaklaştırdı. 51. dakikada Ujfalusi'nin sağdan ortasında ön direkte Ertuğrul'dan önce Semih kafayla dokundu. Defans oyuncularına da çarpan top, ağlarla buluştu: 2-1. 62. dakikada Selçuk'un 35 metreden sert şutundan gelen topu kaleci Ertuğrul, yatarak kontrol etti ve gole izin vermedi. 64. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Zenke'nin pasında ceza saha içine giren Adem, sol taraftan ceza alanına ortaladı. Kaleci Muslera arka direkte parmaklarıyla dokunarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 70. dakikada Samsunsporlu oyuncuların hatasını değerlendirerek aut çizgisi üzerinde topa dokunan Reira'nın gönderdiği topa ceza sahası dışından çok sert vuran Selçuk, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skorda 2-2'lik eşitliği sağladı. 72. dakikada ani gelişen atakta Samsunspor, rakip defansı 3'e 2 pozisyonunda yakaladı. Zenke'nin pasında Murat'ın soldan ortasında arka direkte Galatasaray savunması, Ehigho'dan önce topu uzaklaştırdı. 78. dakikada Emre'nin ceza saha içine yaptığı ortaya iyi yükselen uygun pozisyondaki Baros, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-3. 84. dakikada ceza sahası içinde savunmadan önce topu kontrol eden Sercan'ın, defansı da çalımlayarak yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray'ı 2 farklı galibiyete taşıyan sayı olarak filelerle buluştu: 2-4. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle ''müthiş bir geri dönüş'' sergileyerek, sahadan 4-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdıran taraf olarak ayrıldı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xxx, İsmail Şencan xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx Samsunspor: Ertuğrul x, Kemal x, Adem x, Akaki x, Hakan Arslan x, Yenal x, Murat Ceylan xx, Fink x (Dk. 72 Dominguez x), Murat Yıldırım x (Dk. 80 Anıl x), Zenke x, Ekigho xx (Dk. 77 Serdar x) Galatasaray: Muslera xx, Sabri x (Dk. 46 Riera xx), Semih xxx, Ujfalusi xxx, Hakan Balta xx, Emre xxx, Melo xx (Dk. 76. Sercan xx), Selçuk xxx, Engin Baytar x (Dk. 56 Servet xx), Baros xxx, Elmander xxx Goller: Dk. 22 ve Dk. 32 Ekigho (Samsunspor), Dk. 51 Semih, Dk. 70 Selçuk, Dk. 78 Baros, Dk. 84 Sercan (Galatasaray) Sarık kartlar: Dk. 49 Ertuğrul (Samsunspor), Dk. 56 Melo (Galatasaray)