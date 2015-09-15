Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Atletico Madrid maçıyla açıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21.45'te başlayacak. Futbolseverler zorlu mücadeleyi TRT 1'den canlı izleyebilecek.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan Balta, Carole, Selçuk, Rodriguez, Emre Çolak, Sneijder, Podolski, Burak

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Siqueira, Oliver Torres, Tiago, Gabi, Koke, Griezmann, Martinez

‘Böyle oynanaya devam edersek sonuç gelecek’

Geçen senenin üç kupalı takımı Galatasaray'dan beklentilerin arttığı hatırlatılırken, "Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde en son nerede görürseniz mutlu olursunuz?" sorusunaHamza Hamzaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı görmek istediğimiz yer, kupayı kazanmak ve inşallah bir kaç sene sonra da bu hedefimize ulaşacağız. Sezona kötü başladık; ancak futbol olarak çok da kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Süratlı, baskılı oynamaya çalışan bir takımız. Pozisyonlar üretiyoruz ancak pozisyon da veriyoruz. Böyle oynamaya devam edersek sonucun geleceğini biliyoruz. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Atletico Madrid'in geçen seneye kadar Arda Turan'dan dolayı Türkiye'deki herkesin 2. takımıydı ve İspanyol ekibinin Türkiye'de yakından tanındığı ifadeleri üzerine Hamzaoğlu, "Arda'nın Atletico Madrid'de oynamış olması bizim de onları yakından takip etmemizi sağladı. Herkes Atletico'ya artık tanıyor. Son senelerdeki çıkışlarıyla ilgili bilgi sahibiyiz" demekle yetindi.

"Oyuncuların maç seçtiğini düşünüyor musunuz" sorusunu ise Hamzaoğlu, "Oyuncular zaman zaman bazı maçlara farklı konsantre olurlar. Bir çok şey etken. Basın, çevre; herşey buna etki ediyor. Biz Real Madrid maçına da farklı bir konsantrasyonla başladık, yarın da farklı bir konsantrasyonla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız her maç, bizi sonuca doğru götürecek" yanıtını verdi.

‘Atletıco Madrid favori favoriler her zaman kazanmaz’

Wesley Sneidjer'in Atletico Madrid'in karşılaşmanın favori yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Galatasaray teknik patronu, "Son yıllara baktığınızda Atletico Madrid'in favori olması kaçınılmaz. Ama her zaman favoriler kazanmaz. Bizim de geçmişte başarılarımız var. Son yılda bunu sahaya yansıtamamış olsak da maçta farklı bir Galatasaray olacak. Simeone'yi tebrik ediyoru, son senelerde yaptıkları iş çok önemli. Taraftarımızla birlikte çok farklı bir Galatasaray izlettireceğiz. Bütün unsurlar birleştiğinde sahada kazanabilecek bir Galatasaray olacak. Karşımızda Atletico Madrid var. Çok ciddi anlamda iyi oyuncuları var. Ama tamamen Atletico Madrid'e yönelik bir kadroyla sahaya çıkacağımızı kimse düşünmesin" diye konuştu

‘Sert ve agresif oynayacağız’

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, favori olarak gösterilmeleri görüşüne katılmadığını söyledi.

Arjantinli teknik adam, Galatasaray'ın savunma zaaflarından yararlanmayı istediklerini belirterek, "Rakibin zaaflarından faydalanacağımızı düşünüyoruz. Galatasaray, hücum hattı oldukça iyi bir takım. Biz de bunun için sert ve baskılı bir futbol oynamaya çalışacağız. Özellikle maçın başında bu baskıyı kurarak, rakibin zaaflarından faydalanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak doğrudan gruplara kalma hakkı elde eden Galatasaray, C Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, Portekiz'in Benfica ve Kazakistan'ın Astana takımlarıyla eşleşti.



Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının desteğiyle Atletico Madrid maçını kazanıp, moral bulmak istiyor.

Galatasaray’da 2 eksik

Cim Bom'da Atletico Madrid mücadelesi öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou ile Hamit Altıntop, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.



C Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Benfica, Astana'yı Lizbon'da konuk edecek.