Aslan rakip tanımıyor

Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Kupası (G) Grubu'nda yer alan Galatasaray, gruptaki 4. maçında, İstanbul'da Karadağ'ın ZKK Buducnost Podgorica takımını 85-57 yenerek 4. galibiyetini aldı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Çekişmeli geçen ilk periyotta Esra ve Augustus ile hücumlarda etkili olan Galatasaray, bu periyodu 23-19 önde geçti.
2. periyoda etkili başlayan ve savunmada da rakibini durdurmayı başaran sarı-kırmızılılar, Yasemin Saylar ve Kress'in yüksek şut yüzdeli oyunuyla farkı açtı ve ilk yarıyı 43-29 önde kapadı.
İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Galatasaray, son periyoda 25 sayı farkla 63-38 üstün girerken, son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve farkı koruyarak, karşılaşmayı 85-57 kazandı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Miguel Anguel Perez Niz (İspanya) , Sergey Mikhaylov (Rusya)
Galatasaray: Esra 12, Bahar 6, Kübra 9, McWilliams , Augustus 6, Kress 22, Yasemin Saylar 16, Korel 14, Beril
ZKK Buducnost Podgorica: Culafiç 8, Milutinoviç 18, Conford 9, Popoviç 9, Jovanoviç 2, Vujadinoviç 2, Mihailoviç , White 9
1. Periyot: 23-19
Devre: 43-28 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 63-38