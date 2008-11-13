Aslan rakip tanımıyor





Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Kupası (G) Grubu'nda yer alan Galatasaray, gruptaki 4. maçında, İstanbul'da Karadağ'ın ZKK Buducnost Podgorica takımını 85-57 yenerek 4. galibiyetini aldı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.







Çekişmeli geçen ilk periyotta Esra ve Augustus ile hücumlarda etkili olan Galatasaray, bu periyodu 23-19 önde geçti.



2. periyoda etkili başlayan ve savunmada da rakibini durdurmayı başaran sarı-kırmızılılar, Yasemin Saylar ve Kress'in yüksek şut yüzdeli oyunuyla farkı açtı ve ilk yarıyı 43-29 önde kapadı.



İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Galatasaray, son periyoda 25 sayı farkla 63-38 üstün girerken, son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve farkı koruyarak, karşılaşmayı 85-57 kazandı.



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Miguel Anguel Perez Niz (İspanya) , Sergey Mikhaylov (Rusya)



Galatasaray: Esra 12, Bahar 6, Kübra 9, McWilliams , Augustus 6, Kress 22, Yasemin Saylar 16, Korel 14, Beril



ZKK Buducnost Podgorica: Culafiç 8, Milutinoviç 18, Conford 9, Popoviç 9, Jovanoviç 2, Vujadinoviç 2, Mihailoviç , White 9



1. Periyot: 23-19

Devre: 43-28 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 63-38





