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Spor

Aslan rakip tanımıyor

FIBA Bayanlar Avrupa Kupası (G) Grubu'nda yer alan Galatasaray, gruptaki 4. maçında, Buducnost Podgorica'yı da yendi...

13 Kasım 2008 02:00



Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Kupası (G) Grubu'nda yer alan Galatasaray, gruptaki 4. maçında, İstanbul'da Karadağ'ın ZKK Buducnost Podgorica takımını 85-57 yenerek 4. galibiyetini aldı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.



Çekişmeli geçen ilk periyotta Esra ve Augustus ile hücumlarda etkili olan Galatasaray, bu periyodu 23-19 önde geçti.

2. periyoda etkili başlayan ve savunmada da rakibini durdurmayı başaran sarı-kırmızılılar, Yasemin Saylar ve Kress'in yüksek şut yüzdeli oyunuyla farkı açtı ve ilk yarıyı 43-29 önde kapadı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Galatasaray, son periyoda 25 sayı farkla 63-38 üstün girerken, son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve farkı koruyarak, karşılaşmayı 85-57 kazandı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Miguel Anguel Perez Niz (İspanya) , Sergey Mikhaylov (Rusya)

Galatasaray: Esra 12, Bahar 6, Kübra 9, McWilliams , Augustus 6, Kress 22, Yasemin Saylar 16, Korel 14, Beril

ZKK Buducnost Podgorica: Culafiç 8, Milutinoviç 18, Conford 9, Popoviç 9, Jovanoviç 2, Vujadinoviç 2, Mihailoviç , White 9

1. Periyot: 23-19
Devre: 43-28 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 63-38


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