-Aslan Oteli enkazından bir yaralı çıkarıldı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Depremde yıkılan Aslan Oteli enkazından bir erkek yaralı olarak çıkarıldı. Van'da dün akşam 21.23'te meydana gelen 5.6 şbüyüklüğündeki depremde yıkılan Aslan Oteli'nde dün başlayan çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar sırasında, adının İrfan Akıntürk olduğu bildirilen 40-45 yaşlarındaki bir erkeğe ulaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan Akıntürk, ekiplere ilk olarak çok üşüdüğünü söyledi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra yakınlarına el sallayan Akıntürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akıntürk'ün, prefabrik konut kurmak için Tatvan'dan bölgeye gelen firmada çalıştığı bildirildi.