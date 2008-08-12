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Spor

Aslan ön elemeleri seviyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı ön eleme turu karşılaşmalarında üstün performansıyla dikkat çekiyor.

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yarın sahasında karşılaşacak Galatasaray, geçmişte oynadığı ön eleme maçlarının büyük bir çoğunluğundan yüzünün akıyla çıkmayı bildi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında ön elemelere katıldığı 11 sezonda karşılaşmaların 10'undan zaferle çıkarken, sadece UEFA Kupası'nda 1995-96 Sezonu'nda Sparta Prag'a karşı 3-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarında hiç başarısız olmadı.

Ön elemelerde bugüne dek toplam 26 maç yapan sarı-kırmızılılar, bunlardan 19'unu kazanmayı başarırken, yalnızca 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 kez yenildi. Galatasaray, toplam 63 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gol gördü.

Galatasaray, Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İstanbul'da karşı karşıya gelirken, Rumen takımları, bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda, Türk ekiplerine az da olsa üstünlük kurdu.

Rumen ve Türk takımları 17 kez eşleşirken, toplam ise 32 maç oynandı. Yapılan maçların 15'ini Romanya temsilcileri kazanırken, Türk ekipleri 12 galibiyet aldı, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Rumen takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda 3 maç kazanıp, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Rumen temsilcileriyle 2 kez de berabere kalan Galatasaray, oynadığı toplam 8 maçta rakiplerine 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray 4 eşleşmede, sadece 1962-63 sezonunda 1-1 (D) ve 3-0'lık skorlarla Steaua Bükreş'i elerken, diğerlerinde rakiplerine elenmekten kurtulamadı.

Sarı-kırmızılılar, 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde eşleştiği Steaua Bükreş ile İstanbul'da 1-1 berabere kalıp, Romanya'da 4-0 yenilerek elenmişti.


ELEME MAÇLARINDA ALDIĞI SONUÇLAR

1993-94 Ş. L. Galatasaray - Cork City 2 - 1

Cork City – Galatasaray 0 - 1

Ş. L. Manchester United – Galatasaray 3 - 3

Galatasaray - Manchester United 0 - 0

1994-95 Ş. L. Avenir Beggen – Galatasaray 1 - 5

Galatasaray - Avenir Beggen 4 - 0

1995-96 UEFA Sparta Prag - Galatasaray 3 - 1

Galatasaray - Sparta Prag 1 - 1

1997-98 Ş. L. Sion – Galatasaray 1 - 4

Galatasaray – Sion 4 - 1

1998-99 Ş. L. Galatasaray – Grasshoppers 2 - 1

Grasshopers – Galatasaray 2 - 3

1999-00 Ş. L. Rapid Wien – Galatasaray 0 - 3

Galatasaray - Rapid Wien 1 - 0

2000-01 Ş. L. Saint Gallen – Galatasaray 1 - 2

Galatasaray - Saint Gallen 2 - 2

2001-02 Ş. L. Galatasaray – Vllaznia 2 - 0

Vllaznia - Galatasaray 1 - 4

Ş. L. Galatasaray - Levski Sofya 2 - 1

Levski Sofya - Galatasaray 1 - 1

2003-04 Ş. L. Galatasaray - CSKA Sofya3 - 0

CSKA Sofya – Galatasaray 0 - 3

2006-07 Ş. L. Galatasaray - Mlada Boleslav 5 - 2

Mlada Boleslav - Galatasaray 1 - 1

2007-08 UEFA Slaven - Galatasaray 1 - 2

Galatasaray - Slaven 2 - 1

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