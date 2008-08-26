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Spor

Aslan ön elemeleri geçiyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı ön eleme turu karşılaşmalarında üstün performansıyla dikkat çekiyor.

26 Ağustos 2008 03:00

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı ön eleme turu karşılaşmalarında üstün performansıyla dikkat çekiyor.

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, geçmişte oynadığı ön eleme maçlarının büyük bir çoğunluğundan yüzünün akıyla çıkmayı bildi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında ön elemelere katıldığı 11 sezonda karşılaşmaların 10'undan zaferle çıkarken, sadece UEFA Kupası'nda 1995-96 Sezonu'nda Sparta Prag'a karşı 3-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında hiç başarısız olmazken,
tümünde hedefine ulaştı.

Ön elemelerde bugüne dek toplam 27 maç yapan "Cim bom", bunlardan 19'unu kazanmayı başarırken, yalnızca 7'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 kez yenildi. "Cim Bom", toplam 65 kez fileleri havalandırırken, 27 gol yedi.

Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda oynadığı ön eleme turlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç
------- ----- ----------------------- -----
1993-94 Ş. L. Galatasaray - Cork City 2 - 1
Cork City - Galatasaray 0 - 1
Ş. L. Manchester United - Galatasaray 3 - 3
Galatasaray - Manchester United 0 - 0
1994-95 Ş. L. Avenir Beggen - Galatasaray 1 - 5
Galatasaray - Avenir Beggen 4 - 0
1995-96 UEFA Sparta Prag - Galatasaray 3 - 1
Galatasaray - Sparta Prag 1 - 1
1997-98 Ş. L. Sion - Galatasaray 1 - 4
Galatasaray - Sion 4 - 1
1998-99 Ş. L. Galatasaray - Grasshoppers 2 - 1
Grasshopers - Galatasaray 2 - 3
1999-00 Ş. L. Rapid Wien - Galatasaray 0 - 3
Galatasaray - Rapid Wien 1 - 0
2000-01 Ş. L. Saint Gallen - Galatasaray 1 - 2
Galatasaray - Saint Gallen 2 - 2
2001-02 Ş. L. Galatasaray - Vllaznia 2 - 0
Vllaznia - Galatasaray 1 - 4
Ş. L. Galatasaray - Levski Sofya 2 - 1
Levski Sofya - Galatasaray 1 - 1
2003-04 Ş. L. Galatasaray - CSKA Sofya 3 - 0
CSKA Sofya - Galatasaray 0 - 3
2006-07 Ş. L. Galatasaray - Mlada Boleslav 5 - 2
Mlada Boleslav - Galatasaray 1 - 1
2007-08 UEFA Slaven - Galatasaray 1 - 2
Galatasaray - Slaven 2 - 1
2008-09 Ş. L. Galatasaray - Steaua Bükreş 2 - 2

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