Aslan ön elemelerde rahat

Tempo24-

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı ön eleme turu karşılaşmalarında üstün performansıyla dikkat çekiyor.Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yarın sahasında karşılaşacak Galatasaray, geçmişte

oynadığı ön eleme maçlarının büyük bir çoğunluğundan yüzünün akıyla çıkmayı bildi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında ön elemelere katıldığı 11 sezonda karşılaşmaların 10'undan zaferle çıkarken, sadece UEFA Kupası'nda 1995-96 Sezonu'nda Sparta Prag'a karşı 3-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarında hiç başarısız olmadı.

Ön elemelerde bugüne dek toplam 26 maç yapan "Cim bom", bunlardan 19'unu kazanmayı başarırken, yalnızca 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 kez yenildi. "Cim Bom", toplam 63 kez fileleri havalandırırken, 25 gol yedi.

Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda oynadığı ön eleme turlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç

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1993-94 Ş. L. Galatasaray - Cork City 2 - 1

Cork City - Galatasaray 0 - 1

Ş. L. Manchester United - Galatasaray 3 - 3

Galatasaray - Manchester United 0 - 0

1994-95 Ş. L. Avenir Beggen - Galatasaray 1 - 5

Galatasaray - Avenir Beggen 4 - 0

1995-96 UEFA Sparta Prag - Galatasaray 3 - 1

Galatasaray - Sparta Prag 1 - 1

1997-98 Ş. L. Sion - Galatasaray 1 - 4

Galatasaray - Sion 4 - 1

1998-99 Ş. L. Galatasaray - Grasshoppers 2 - 1

Grasshopers - Galatasaray 2 - 3

1999-00 Ş. L. Rapid Wien - Galatasaray 0 - 3

Galatasaray - Rapid Wien 1 - 0

2000-01 Ş. L. Saint Gallen - Galatasaray 1 - 2

Galatasaray - Saint Gallen 2 - 2

2001-02 Ş. L. Galatasaray - Vllaznia 2 - 0

Vllaznia - Galatasaray 1 - 4

Ş. L. Galatasaray - Levski Sofya 2 - 1

Levski Sofya - Galatasaray 1 - 1

2003-04 Ş. L. Galatasaray - CSKA Sofya 3 - 0

CSKA Sofya - Galatasaray 0 - 3

2006-07 Ş. L. Galatasaray - Mlada Boleslav 5 - 2

Mlada Boleslav - Galatasaray 1 - 1

2007-08 UEFA Slaven - Galatasaray 1 - 2

Galatasaray - Slaven 2 - 1