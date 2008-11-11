Aslan neden Kadıköy'de kazanamıyor?

22 Aralık 1999´dan bu yana Şükrü Saracoğlu Stadı´nda oynanan tüm lig maçlarını onlar kazandı. 9 yılda 9 galibiyet alan 9 isim işin sırrını açıklıyor...

1-WERNER LORANT

Bana bu derbinin önemini imza atar atmaz söylemişlerdi. Sanki Fenerbahçe camiasında bu maç şampiyonluktan daha önemliydi. Bu yüzden futbolcular anormal derecede hırslı çıkıyor bu maçlara. Benim dönemimde de fazla ayrıntıya girmezdik karşılaşma öncesi. Herkes ne yapması gerektiğini zaten biliyordu. 6-0, kariyerimdeki en önemli galibiyetti.

2-CHRİSTOPH DAUM

Bu derbilerdeki en önemli özellik, iki takımın aralarındaki inanılması güç rekabet. Başka bir önemli nokta ise, bu kritik sınav öncesi, iki takımın daha önce aldığı sonuçların hiç önemli olmayışı. Yani Fenerbahçe formsuz, Galatasaray çok formda; bu sonuca hiç yansımıyor. Fenerbahçeli oyuncuların bu maç öncesi korkunç derecede motive olduklarına şahit oldum. Camia kenetlenip maçı beklerdi. Galatasaray galibiyeti, sıradan 2 maçı kazanmaktan daha önemliydi.

3-ELVİR BALİÇ

Transferimin bittiği gün, Galatasaray derbisini beklemeye başlamıştım. Çünkü bir Fenerbahçeli futbolcu için, kariyerindeki en önemli an, Galatasaray derbisi demişlerdi. Tüm yakınlarım, dostlarım bana bunu söyledi. Beklediğim o gün geldiğinde, söylenenlerin ne kadar gerçek olduğunu gördüm. O hava, o atmosfer, o ortam bambaşka.. Ve o ortamdan bir rakip olarak mutlu çıkmak çok zor, hatta imkânsız.

4-PİERRE VAN HOOİJDONK

Bu derbilerde benim en çok keyif aldığım nokta, futbolcunun üzerinde kurulan baskı. Derbi öncesi o kadar çok konuşuluyor ki; insanlar başka bir şey düşünmüyor. Zaten bu da doğal olarak oyunculara yansıyor. Hiç özel hazırlanmadık Galatasaray maçlarına. Muhteşem seyircinin desteğiyle zaten her şey lehimizde gelişiyordu. Diğer maçlarda yüzde 50 performans göstermeyen oyuncuların bu maçlarda seviyelerinin çok üstüne çıkması nasıl açıklanabilir ki!

5-YUSUF ŞİMŞEK

Fenerbahçe’nin yine galip gelmesi çok normal, çünkü yıllardır süregelen bir gelenek var. Sebebi bana göre bu! Fenerbahçeliler en kötü hallerinde bile daha farklı bakıyor derbiye. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler için çok ayrı bir rakiptir her zaman. Gazozuna bile olsa bu maçlar çok önemli. Stattaki atmosfer, kuşkusuz bizler için büyük avantajdı o dönemde.

6-FATİH AKYEL

Fenerbahçe’de oynarken hiç bir takım arkadaşım bu maçlara özel hazırlanmazdı. Buna gerek de yoktu, çünkü herkes bu kritik maçın kazanılması gerektiğini iyi biliyordu. Herkesin aklında sadece bir şey vardı: Bu maçı kazan, gerisi çok da önemli değil. Önemli olan Galatasaray’ı o statta yenmek. Stadın atmosferi zaten Galatasaraylı oyuncuları bunaltıyordu.

7-KEMAL ASLAN

Fenerbahçe’nin galip gelmesine hiç şaşırmadım. Aslında bu geleneğin neden 9 yıldır değişmediğini Fenerbahçeliler’den daha çok Galatasaraylı futbolcuların bilmesi gerekir. Bu soruyu onlar yanıtlayabilir. Çünkü onlara sanki bir şeyler oluyordu.

8-VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe formasının hakkını yine verdiğimizi düşünüyorum. Maçtan önce Galatasaray taraftarları “9 olur” demişler. İşte bu bizi inanılmaz hırslandırıyor. Az kalsın 9 Kasım’da biz 9 golü buluyorduk. Galatasaray maçları bizler için bayram havasında geçiyor. Tüm Fenerbahçeliler’in bayramını kutluyoruz...

9-SELÇUK ŞAHİN

Geldiğimden bu yana Saracoğlu’nda oynadığımız tüm maçları kazandık. Bazı insanlar inanmıyor ama, yeneceğimizden emindik. Şahsen ben, son derece rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Ligdeki ilk Galatasaray golüm oldu. Hayatımdaki en güzel gol oldu. Takım olarak bariz biçimde üstündük. Böyle de sürecek.



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