Aslan mutlu, Kanarya tatilde!

Turkcell Süper Lig'de 32. haftanın sonunda şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Antalya'da bir puana sevinirken(!), Galatasaray evinde konuk ettiği G.Birliği'ni 2-1 ile geçmeyi başardı...Aslan, Avrupa aşkına
Turkcell Süper Lig’de 32. hafta maçında Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek hem Avrupa Ligi, hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirdi. İlgili haberler
Maçın yıldızıMaçtan dakikalarMaçın istatistikleriErken tatilin yeni adresi: Antalya
Turkcell Süper Lig’de ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 4 dakika sonra yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsatı kaçırdı.İlgili haberler
Maçın yıldızıMaçtan dakikalarMaçın istatistikleri