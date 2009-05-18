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Spor

Aslan mutlu, Kanarya tatilde!

Fenerbahçe, Antalya'da bir puana sevinirken(!), Galatasaray evinde konuk ettiği G.Birliği'ni 2-1 ile geçmeyi başardı...

18 Mayıs 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'de 32. haftanın sonunda şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Antalya'da bir puana sevinirken(!), Galatasaray evinde konuk ettiği G.Birliği'ni 2-1 ile geçmeyi başardı...


Aslan, Avrupa aşkına

Turkcell Süper Lig’de 32. hafta maçında Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek hem Avrupa Ligi, hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirdi. 

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Erken tatilin yeni adresi: Antalya

Turkcell Süper Lig’de ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 4 dakika sonra yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsatı kaçırdı.

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