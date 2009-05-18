Aslan mutlu, Kanarya tatilde!

Aslan, Avrupa aşkına

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Maçın yıldızı

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Turkcell Süper Lig’de 32. hafta maçında Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek hem Avrupa Ligi, hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirdi.Turkcell Süper Lig’de ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 4 dakika sonra yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsatı kaçırdı.