Aslan moral buldu!..



Turkcell Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Gaziantespor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ligde Eskişehirspor'a yenilen kupada da Ankaraspor'la berabere kalan Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasını galibiyetle kapattı.



Sarı-kırmızılılar sezonun flaş takımı Gaziantepsor'u 3-1 yenerek, puanını 17'ye çıkardı.



Ali Sami Yen Stadı'ndaki maça Galatasaray etkili başladı. Henüz 10. dakikada Kewell'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 1 dakika sonra da Lincoln ile farkı bir anda 2'ye çıkardı.



Ev sahibi ekip gollerden sonra da Arda, Kewell ve Lincoln üçlüsüyle pozisyonlar üretirken, Gaziantepspor da Tabata ile etkili olmaya çalıştı. 39. dakikada Arda'nın ceza sahası içinde elle oynaması nedeniyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu farkı 1'e indirdi.



Temponun düştü ikinci yarıda topa daha çok sahip olan Gaziantepspor, Eduardo ile 2 kez beraberlik sayısına yaklaşırken, Galatasaray da Baros'la kontrataklar üretti. Maçın skorunu ise gecenin başarılı ismi Arda Turan belirledi ve genç futbolcu 82. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 3-1'lik galibiyete taşıdı.



Bu galibiyetle son 2 maçın verdiği moral bozukluğunu üzerinden atan Galatasaray, 17 puanla haftayı 5. sırada kapattı. Ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Benficave Fenerbahçe maçları öncesi de morallendi.



GALATASARAY: 3 - GAZİANTEPSPOR: 1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Halis Özkahya, Muhittin Gürses, Nihat Mızrak

Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan, Arda, Meira, Ayhan, Kewell, Lincoln, Baros

Gaziantepspor: Tolgahan, Erkan, Bekir, Deumi, De Souza, Mehmet, Hakan, Zurita, Erman, Tabata, Pacheco Eduardo

Goller: Dk. 10 Kewell, Dk. 11 Lincoln (Galatasaray), Dk. 39 Tabata (Penaltıdan) (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Arda'nın soldan ceza alanına yaptığı ortada, Gaziantepspor savunmasının arkasına sarkan Kewell, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



11. dakikada Hakan'ın soldan ortasında ceza alanında topla buluşan Baros'un vuruşunda, top kaleci Tolgahan'dan döndü. Ceza alanında boş pozisyonda topu önünde bulan Lincoln, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.



19. dakikada Erman'ın arapasıyla aldığı topla ceza alanına giren Tabata'nın kaleci De Sanctis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.



20. dakikada topla ceza alanına giren Lincoln'un pasında topla buluşan Baros'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



30. dakikada Kewell'ın sağdan ortasında, ceza alanının sol çaprazının hemen dışında topla buluşan Arda'nın sert vuruşunda, kaleci Tolgahan son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere gönderdi.



33. dakikada Kewell'ın soldan yaptığı ortada, ceza alanının dışında topla buluşan Lincoln'un vuruşunda, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



37. dakikada Lincoln'un soldan kullandığı köşe vuruşu sonrası Arda'nın ceza alanında iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



38. dakikada Arda, Mehmet'in ceza alanında kafayla altıpasa indirmeye çalıştığı topa eliyle müdahale edince, hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.



39. dakikada penaltı atışını kullanan Tabata, meşin yuvarlağı filelere göndererek, skoru 2-1 yaptı.

