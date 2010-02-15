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Spor

Aslan maç yapmadan lider oldu

Turkcell Süper Lig'de en son 6. haftada lider durumda bulunan Galatasaray, 14 hafta sonra zirveye yükselmenin keyfini yaşıyor.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de en son 6. haftada lider durumda bulunan Galatasaray, 14 hafta sonra zirveye yükselmenin keyfini yaşıyor.
     

Ligde 7. haftada Eskişehirspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Ankaraspor'un ligden düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle kazandıkları 3 puan sonrasında, rakibi Fenerbahçe'nin Manisa deplasmanında takılmasıyla 21. haftada yeniden lider oldu.
    
Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, rakibinin üst üste puan kayıpları sonunda liderliğe yükselirken, 14 haftalık hasretini de dindirdi.
    

En fazla lider olan takım Fenerbahçe
    
Bu sezon ligde en fazla liderlik yaşayan takım Fenerbahçe olurken, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, koltuğa hiç oturamadı.
    
Fenerbahçe, 14 hafta boyunca liderlik keyfi yaşarken, Galatasaray 5, Kayserispor ise 2 kez lig haftasını lider olarak kapattı.

 

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