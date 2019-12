Aslan lige dönemedi!..

Ve maç başladı...



İlgili haberler



Spor yazarlarının yorumları

Taraftardan Arda'ya destek

27 yıl sonra gelen galibiyet

G.Saray'ın 7. yenilgisi

Korkmaz'a Kewell tepkisi

Golü 9 kişiyken attılar

Avrupa, Aslan'a yaramadı

Dilmen: G.Saray'da tek sorumlu yönetim

Maçtan dakikalar: G.Saray-Eskişehirspor

Lincoln ilk 11'e giremedi

Maçın tüm istatistikleri

Es-Es tribünleri doldu

Baros'u şaşırtan tablo

Taraftar maça ilgi göstermedi

Bizi kırmızı kart kurtardı

UEFA Kupası'naeden Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Eskişehirspor'u yenerek aradığı morali ligde bulmayı umut ediyordu...Rakamların dili olsaydı bu maç öncesi "" diye bir ses duyacaktık, Ali Sami Yen'in tam orta noktasından...Çünkü Galatasaray, Eskişehirspor'u yenerseolacak,yerleşecek, hem de lider ile arasındaki puan...Hele bir, tüm takım sahanın orta yerine gelip hepbirliktediyerekfotoğraf dahi çektirebilirlerdi...Bu 3 geyiğini bir kenara bırakıp, maçın favorisi -saha ve seyirci avantajıyla- Galatasaray olsa da ,açık bir spor olduğunu unutmadığımızı belirtelim...Tabii Lincoln'ün yedekler arasında,pozisyonda, Emre Aşık'ın defansta, Baros'un cezalı, Ümit Karan'ın da ilk 11'de olduğunu da hatırlatalım...Brezilyalı yıldızın Hamburg maçlarında ilk 11, lig maçlarında yedek kulübesinde oturması, her ne, takdiri takımının başında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi almış Bülent Korkmaz'a bırakmak en iyisi...Tabii içimizde de kalmasın...Çok sevdiğim futbol klişeleri vardır, yağışlı havalarda şöyle başlar maç muhabbetleri, goller de yağmur gibi yağsın......Evet değerli okurlar, anlaşıldığı üzere maç yağmurlu bir havada, soğuk da sayılabilecek bir derecede, tribünler de yağmur çamur diyerek maça gelmeyen taraftlarların yokluğuyla doluydu... Az sayıdaki taraftarın dilindeki şarkı da, "" olunca... Oturduğumuz yerde sırılsıklam olduk efendim...Hemen maçın başında dikkati çeken ev sahibi takımın futbolcularının hata yapmaktan çekindikleri, alınacak kötü bir sonuçta ihalenin kendisine kalacağını hissetmeleri, riske girmemeleri vs durumuydu...hallerinden hiç eser kalmamıştı...Eskişehirspor ise, daha derli toplu ne istediğini bilen ileriye daha cesur hamleler yapabilen bir görüntü sergiliyordu...Hatta dakikalar 22'yi gösterdiğinde telefonuma şöyle de bir mesaj geldi , değerli dostum Oktay'dan, "Doğrusu nasıl bir cevap vereceğimi bilemediğimden biraz daha bekledim...Ama haksız da sayılmazdı, 30. dakikada telefona sarılıp, "ir" dedim...Neden böyle düşündüğümü yazmak için ilk yarının bitmesini beklediğimi de itiraf etmeliyim...Çünkü ilk yarıdayaptığını gördük..Çünkü ilk yarıdaolan taraftıÇünkü ilk yarıda maçın kilit isimleri olabilecekgörünüyorlardıÇünkü ilk yarıdaçıkamadı...Peki maçta pozisyon yok muydu?Doğrusu tribünlerin de takımlarından pek bir farkı yoktu, tezahüratlarıyla hem oyuncuları hem de Mecidiyeköy halkını uyuttuklarından eminim...İkinci yarı başlamadan önce tribünler takımı çağırdı vetezahüratıyla takımı uyandırmaya çalıştı.... Ardındangeldi... Biz de maçın başından itibaren olduğu gibi, maçın öyküsünün endevam ettik tabii...Çalımlar, muz ortalar, araya atılan derin toplar, uzaktan denemeler, gelişine vuruşlar... Hani bunlar bizim klavyemizde vardı, olsa hemen öyküyü şenlendirecektik ama...Derken 54'te Eskişehirspor'a nazar değdi...Bünyamin Gezer, kısa zaman aralıklarıyla bu oyuncunun bu maçtaki öyküsünü böylelikle sonlandırmış oldu...10 kişi kalan bir rakip belkiya da bir kişi kalan konuk ekip daha hırslı oynamaya başlayabilirdi...Ve değerli okurlar dakikalar 58'i gösterirken maçın en estetik, en beklenen iki hareketine tanık olduk... Eskişehirsporluvurdu ve kaleci De Sanctis aynı güzellikte topu çıkarttı...Ardından 59'da sarı kırmızılılar etkili geldi,ama golünü yapamadı...62'deoyuncuydu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda açısı daraldığı için bu önemli pozisyondan gol sesi çıkmadı...66'da bu kezçok güzel yükseldi kafa vuruşu üst direği sıyırdı...67'de Sabri uzaktan bir deneme yaptı, kaleci Iveca topun önünde sekmesine izin vermedi...Aslında kırmızı karttan sonra oyunun hareketlendiği, iki takımın da gol pozisyonları üretmeye başladığı görülüyordu ama yanlış anlaşılmaması için yazamıyordum...Golü kırmızı kart mağduru takım bulduğu için 'görüyor ve şimdi az önceki düşüncemi yazıma ekliyorum...Aslan evinde yara almamak için saldıracak, bir kişi eksik Es-Es hızlı adamı Youla ile fırsat kollayacaktı...Bülenttribünlerle birlikte bizler de şaşırdık tabii,ayrıca bir şaşkınlıktı ve son 10 dakikaya da gelmiş olduk...Maçın temposu her geçen dakika biraz da artıyor, sarı kırmızılı takımın futbolcuları skoru eşitlemek için daha fazla yüklenmeye, maçın başından itibaren hiç denemedikleri akınları geliştirmeye çalışıyordu...son pasların yerine gitmemesine, şutların isabet oranının düşmesine neden oluyordu ama izlenesi bir hal almıştı maç nihayet, dakika 84'ü gösterdiğinde...Maçın en net ikinci pozisyonunda yine Youla ismi vardı, maçın uzatma bölümlerinde...De Sanctis bir ikinci gol izni vermedi Eskişehirsporlu futbolcuya..Hakemin son düdüğüyle 10 kişi kalan Es-Es deplasmanda güçlü rakibini yenerek tebriği hakeden taraf olurken, Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış oldu...Maça ilişkin son laflarımızı da edelim... Galatasaray'da iç-huzur sağlanmadığı sürece, kayıplar yaşanmaya devam edecek, sportif başarısızlıklar huzursuzluğu daha da arttıracak ve şampiyonluk yarışı bir yana Avrupa Kupaları dahi zor duruma girecektir...Bu nedenle başta yönetim olmak üzere teknik ekip ve futbolcular5'in hesabını yapmayı bırakmalı ve takımda kutsal barışı sağlamalı...Yoksa sahanın ortasındadiyerek fotoğrafı hep rakip takımlar çektirir...Stat: Ali Sami YenHakemler: Bünyamin Gezer, Serkan Gencerler, Ekrem KanGalatasaray: De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Emre Aşık, Hakan, Volkan, Sabri, Barış, Ayhan, Arda, Kewell, ÜmitEskişehirspor: Ivesa, Koray, El Saka, Nadarevic, Sezgin, Serdar, Bülent Ertuğrul, Doğa, Engin, Youla, BatuhanGol: YoulaKırmızı Kart: Nadarevic