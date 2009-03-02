Aslan lige döndü!..

Turkcell Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zirve yarışını da önemli derecede etkieleyecek mücadeleden sarı kırmılılar 3 puanla ayrılmasını bildi..Cevahir EVREN / Tempo24
Zirve yarışında 22.haftanın sonunda oluşacak puzzle'ın
son parçası Konya'dan gelecek skorla belli olacaktı. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un galip geldiği haftada Galatasaray'ın Konya'dan alacağı sonuç merakla bekleniyordu.MAÇIN İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sarı kırmızılı takım Bülent Korkmaz yönetiminde ilk lig maçına Konya'da çıktı. Hafta arasında oynanan Bordeaux maçından sonra Galatasaray'ın Korkmaz yönetimiyle daha farklı bir kimliğe büründüğüne tanık olmuş, bu hırsın ligde de devam edip etmeyeceğini
düşünüyordukEksiklikler erken hissedildi
Aslan, sezon başından bu yana en çok verim aldığı Mehmet Topal ve Servet'ten yoksundu.. Bu oyuncuların eksikliği maçın henüz başında kendisini gösterdi. Veysel'in Taner Gülleri becerisi gösterememiş olması
ve Sanctis engeline takılması Konya'nın şanssızlığıydı... Hatırlanacağı üzere Bordeaux da maçın hemen başında Aslan'ın belini bükmüştü.. (Buradan yola çıkarak "sarı kırmızılıların maça aşırı konsantre olmalarının başlarına bela açma ihtimali olabilir mi" konulu bir yazı dahi yazılabilir...)
Lincoln'ün frikiği Aslan'ın yanıtı oldu, hemen maçın başında bunca laf etmiş olmamız da aslında 90 dakikanın ne denli keyifli geçeceğinin bir sinyaliydi... 11. dakikada bu sinyale, Arda uzunları yakarak yanıt verdi ve kaleci Jeferson'ın üzerinden topu kafayla aşırarak
takımını 1-0 öne geçirdi.Gol maçı soğuttu
Arda'nın golü aynı zamanda bir el freni görevi de gördü karşılaşmada.. Ataklar birden kesildi ve iki takımda kontrollü oynamaya başladı. Ev sahibi farkın açılmasından, Aslan skor üstünlüğünü korumadan kaynaklı bir iç güdüyle
hareket etti sanıyorum!
31'de Bülent Bölükbaşı, Konyaspor adına net bir pozisyondan yararlanamayınca kadar anlatacak çok da fazla birşey olmadı... Bu dakikada tecrübeli futbolcu Sanctis'in üzerinden biraz fazla aşırttı... Yeniden Taner Gülleri'yla karşı karşıya kalmadığına dua etmiş olmalı İtalyan kaleci... Maç ortadaydı ilk yarıda tek fark Arda'nın kişisel becerisiydi!..İkinci yarıya Ümit Karan-Baros değişikliğiyle başladı Galatasaray...
Ligde gol krallığı kovalayan Çek golcünün yerini, bu sezonun suskun golcüsüne bırakmış olmasının açıklaması ise Baros'un fiziksel bir rahatsızlığı olarak da açıklanabilir elbette...
Bu devrenin ilk dikkat çeken atağında Meira-Lincoln ikilisi başrol oynadı. Portekizli indirdi, Brezilyalı net pozisyonda vurdu, top İç Anadolu'dan Akdeniz'e doğru uzandı...
60. dakikadan 75.dakikaya kadar geçen sürede, Konyaspor'un futbol lisanıyla 'doldur boşaltlar
ı'na tanık olduk.. Şişirilen topların, oluşturulan karambollerin Galatasaray kalesinde aman aman bir tehlike yarattığını söylemek ise çok zordu...
Son bölümde ise sarı kırmızılı takım topa daha fazla sahip olarak -ağır zemin koşullarını da dikkate alıp- tek golün kıymetini bilip evine 3 puanla eve dönmenin hesaplarını yapınca, bizim maçın başında heyecan beklediğimiz maç Arda'nın tek sayısıyla sona erdi...
Bu sonuçla Galatasaray puanını 40'a yükseltip 5. sıradaki yerini korurken Konyaspor 24 puanda kaldı.. Sarı kırmızlı ekip gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise zirvenin bir diğer önemli adayı Trabzonspor'a konuk olacak...KONYASPOR-GALATASARAY : 0-1Stat:
Atatürk Hakemler:
Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Muhittin Gürses Konyaspor:
Jefferson, Ömer, Kratochvil, Milos, Zafer Demir, Cihan, Ayman, Poljac, Celaleddin, Veysel, Bülent Bölükbaşı Galatasaray:
De Sanctis, Meira, Barış, Lincoln, Milan Baros, Ayhan, Kewell, Emre Aşık, Hakan Balta , Sabri, Arda TuranGol:
Dk.11 Arda (Galatasaray)
|Turkcell Süper Lig 2008/2009
|#
|Takim
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Sivasspor
|22
|13
|6
|3
|36
|17
|19
|45
|2.
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|30
|18
|12
|45
|3.
|Besiktas
|22
|12
|6
|4
|35
|20
|15
|42
|4.
|Fenerbahçe
|22
|12
|4
|6
|43
|24
|19
|40
|5.
|Galatasaray
|22
|12
|4
|6
|44
|28
|16
|40
|6.
|Ankaraspor
|22
|10
|4
|8
|29
|21
|8
|34
|7.
|Kayserispor
|22
|8
|9
|5
|21
|13
|8
|33
|8.
|Bursaspor
|22
|8
|8
|6
|27
|27
|0
|32
|9.
|Gaziantepspor
|22
|8
|6
|8
|28
|31
|-3
|30
|10.
|Eskisehirspor
|22
|6
|9
|7
|29
|29
|0
|27
|11.
|Gençlerbirligi
|22
|6
|7
|9
|25
|28
|-3
|25
|12.
|Istanbul B.B.
|22
|7
|4
|11
|24
|34
|-10
|25
|13.
|Denizlispor
|22
|7
|3
|12
|29
|37
|-8
|24
|14.
|Ankaragücü
|22
|6
|6
|10
|22
|31
|-9
|24
|15.
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|16.
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|20
|29
|-9
|22
|17.
|Kocaelispor
|22
|4
|4
|14
|30
|49
|-19
|16
|18.
|Hacettepe
|22
|3
|5
|14
|14
|41
|-27
|14