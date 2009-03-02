Aslan lige döndü!..

Cevahir EVREN / Tempo24



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Gol maçı soğuttu

Turkcell Süper Lig 2008/2009 # Takim O G B M A Y AV P 1. Sivasspor 22 13 6 3 36 17 19 45 2. Trabzonspor 22 13 6 3 30 18 12 45 3. Besiktas 22 12 6 4 35 20 15 42 4. Fenerbahçe 22 12 4 6 43 24 19 40 5. Galatasaray 22 12 4 6 44 28 16 40 6. Ankaraspor 22 10 4 8 29 21 8 34 7. Kayserispor 22 8 9 5 21 13 8 33 8. Bursaspor 22 8 8 6 27 27 0 32 9. Gaziantepspor 22 8 6 8 28 31 -3 30 10. Eskisehirspor 22 6 9 7 29 29 0 27 11. Gençlerbirligi 22 6 7 9 25 28 -3 25 12. Istanbul B.B. 22 7 4 11 24 34 -10 25 13. Denizlispor 22 7 3 12 29 37 -8 24 14. Ankaragücü 22 6 6 10 22 31 -9 24 15. Konyaspor 22 6 6 10 21 30 -9 24 16. Antalyaspor 22 5 7 10 20 29 -9 22 17. Kocaelispor 22 4 4 14 30 49 -19 16 18. Hacettepe 22 3 5 14 14 41 -27 14

Zirve yarışındason parçası Konya'dan gelecek skorla belli olacaktı. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un galip geldiği haftada Galatasaray'ın Konya'dan alacağı sonuç merakla bekleniyordu.Sarı kırmızılı takım Bülent Korkmaz yönetiminde ilk lig maçına Konya'da çıktı. Hafta arasında oynanan Bordeaux maçından sonra Galatasaray'ın Korkmaz yönetimiyle daha farklı bir kimliğe büründüğüne tanık olmuş, budüşünüyordukAslan, sezon başından bu yana en çok verim aldığı Mehmet Topal ve Servet'ten yoksundu.. Bu oyuncuların eksikliği maçın henüz başında kendisini gösterdi.ve Sanctis engeline takılması Konya'nın şanssızlığıydı... Hatırlanacağı üzere Bordeaux da maçın hemen başında Aslan'ın belini bükmüştü.. (Buradan yola çıkarak "sarı kırmızılıların maça aşırı konsantre olmalarının başlarına bela açma ihtimali olabilir mi" konulu bir yazı dahi yazılabilir...)Lincoln'ün frikiği Aslan'ın yanıtı oldu, hemen maçın başında bunca laf etmiş olmamız da aslında 90 dakikanın ne denli keyifli geçeceğinin bir sinyaliydi...takımını 1-0 öne geçirdi.Arda'nın golü aynı zamanda bir el freni görevi de gördü karşılaşmada.. Ataklar birden kesildi ve iki takımda kontrollü oynamaya başladı.hareket etti sanıyorum!31'de Bülent Bölükbaşı, Konyaspor adına net bir pozisyondan yararlanamayınca kadar anlatacak çok da fazla birşey olmadı... Bu dakikada tecrübeli futbolcu Sanctis'in üzerinden biraz fazla aşırttı... Yeniden Taner Gülleri'yla karşı karşıya kalmadığına dua etmiş olmalı İtalyan kaleci...Ligde gol krallığı kovalayan Çek golcünün yerini, bu sezonun suskun golcüsüne bırakmış olmasının açıklaması ise Baros'un fiziksel bir rahatsızlığı olarak da açıklanabilir elbette...Bu devrenin ilk dikkat çeken atağında Meira-Lincoln ikilisi başrol oynadı. Portekizli indirdi, Brezilyalı net pozisyonda vurdu,60. dakikadan 75.dakikaya kadar geçen sürede, Konyaspor'un futbol lisanıylaı'na tanık olduk.. Şişirilen topların, oluşturulan karambollerin Galatasaray kalesinde aman aman bir tehlike yarattığını söylemek ise çok zordu...Son bölümde ise sarı kırmızılı takım topa daha fazla sahip olarak -ağır zemin koşullarını da dikkate alıp- tek golün kıymetini bilip evine 3 puanla eve dönmenin hesaplarını yapınca, bizim maçın başında heyecan beklediğimiz maç Arda'nın tek sayısıyla sona erdi...Bu sonuçla Galatasaray puanını 40'a yükseltip 5. sıradaki yerini korurken Konyaspor 24 puanda kaldı.. Sarı kırmızlı ekip gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise zirvenin bir diğer önemli adayı Trabzonspor'a konuk olacak...AtatürkTolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Muhittin GürsesJefferson, Ömer, Kratochvil, Milos, Zafer Demir, Cihan, Ayman, Poljac, Celaleddin, Veysel, Bülent BölükbaşıDe Sanctis, Meira, Barış, Lincoln, Milan Baros, Ayhan, Kewell, Emre Aşık, Hakan Balta , Sabri, Arda TuranDk.11 Arda (Galatasaray)