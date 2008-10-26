Aslan lige döndü



Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında bugün Eskişehirspor'a konuk olacak.



Turkcell Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Galatasaray, 8. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



İki ekip lig tarihinde 12 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 22 sezonda toplam 44 maç yaptı. Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-6, gol sayısında da 60-38 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 19 maç da berabere sonuçlandı.



Galatasaray ile Eskişehirspor, ligde en son, kırmızı-siyahlı takımın küme düştüğü 1995-96 sezonunda karşı karşıya gelirken, ''Cim Bom'' İstanbul'daki maçı 3-0, Eskişehir'deki karşılaşmayı ise 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.



ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde Eskişehir'de 22 kez karşılaştı.



Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray 7, ev sahibi ekip 5 kez üstünlük sağlarken, 10 maçta ise eşitliği bozamadılar. Eskişehir'de ev sahibi ekibin toplam 20 golüne, Galatasaray 21 golle yanıt verdi.



Eskişehirspor, lig tarihinde Galatasaray karşısında elde ettiği toplam 6 galibiyetten 5'ini kendi sahasında aldı.



Bu arada iki takım arasında 1970-71 sezonunda Eskişehir'de yapılan maç, Galatasaray 1-0 öndeyken çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kalırken, Futbol Federasyonu karşılaşmanın sonucunu Galatasaray lehine hükmen 3-0 tescil etti.



ESKİŞEHİRSPOR'UN 11 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİ



Eskişehirspor, Galatasaray'ı ligde 11 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 1984-85 sezonunda, 8 Eylül 1984 tarihinde kendi evinde 3-0'lık skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçın ardından ''Cim Bom'' ile yaptığı 11 lig maçını da kazanamadı. Bu süre içindeki maçlarda Galatasaray 7 kez kazanırken, 4 maç da berabere sonuçlandı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı.



Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı.



EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-1



Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor.



İki takım arasındaki geride kalan 44 lig maçından 19'u berabere sonuçlandı.



Bu arada, 19 beraberlik içinde tam 10 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti.

