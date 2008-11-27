Aslan liderliğini pekiştirmek istiyor

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Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu 3. hafta maçında bugün İstanbul'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı ile karşılaşacak.Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.00'de başlaşacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Jacek Granat yönetecek.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı UEFA Kupası'nın dışına iten Metalist Kharkiv'i seyirci avantajını iyi kullanarak 3 maçta 9 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.Galatasaray'ın Metalist karşısına De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Arda, Meira, Ayhan, Kewell, Lincoln, Baros 11'iyle çıkması bekleniyor.Grubunda daha önce yaptığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, 6 puanla lider durumda bulunurken, yaptığı tek karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Metalist Kharkiv ise 1 puana sahip.