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Spor

Aslan liderliğini pekiştirmek istiyor

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında bugün saat 20.00'de Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak.

27 Kasım 2008 02:00


Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında bugün saat 20.00'de Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak. Grubu'nda 6 puanla ilk sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu 3. hafta maçında bugün İstanbul'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.00'de başlaşacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Jacek Granat yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı UEFA Kupası'nın dışına iten Metalist Kharkiv'i seyirci avantajını iyi kullanarak 3 maçta 9 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Metalist karşısına De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Arda, Meira, Ayhan, Kewell, Lincoln, Baros 11'iyle çıkması bekleniyor.

Grubunda daha önce yaptığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, 6 puanla lider durumda bulunurken, yaptığı tek karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Metalist Kharkiv ise 1 puana sahip. 


Grup

Maçlar

  
A Schalke 20:00 M.City
A PSG 21:45 Racing Club
B Galatasaray 20:00 Metalist
B Olympiakos 21:45 Benfica
C Sampdoria 21:45 Stuttgart
C Partizan 21:45 Standard
D NEC 20:00 Tottenham
D Dinamo Zagreb 21:45 S. Moskva
E Portsmouth 22:05 Milan
E Braga 23:30 Wolfsburg
F Zilina 19:30 Slavia
F Hamburg 22:00 Ajax
G Club Brugge 21:45 St Etienne
G Rosenborg 21:45 Valencia
H CSKA Moskova 19:00 Lech
H Deportivo 22:00 Feyenoord

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