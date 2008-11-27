Aslan liderliğini pekiştirmek istiyor

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında bugün saat 20.00'de Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak. Grubu'nda 6 puanla ilk sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor.
Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu 3. hafta maçında bugün İstanbul'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.00'de başlaşacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Jacek Granat yönetecek.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı UEFA Kupası'nın dışına iten Metalist Kharkiv'i seyirci avantajını iyi kullanarak 3 maçta 9 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Metalist karşısına De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Arda, Meira, Ayhan, Kewell, Lincoln, Baros 11'iyle çıkması bekleniyor.
Grubunda daha önce yaptığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, 6 puanla lider durumda bulunurken, yaptığı tek karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Metalist Kharkiv ise 1 puana sahip.
Grup
Maçlar
|
|
|A
|Schalke
|20:00
|M.City
|A
|PSG
|21:45
|Racing Club
|B
|Galatasaray
|20:00
|Metalist
|B
|Olympiakos
|21:45
|Benfica
|C
|Sampdoria
|21:45
|Stuttgart
|C
|Partizan
|21:45
|Standard
|D
|NEC
|20:00
|Tottenham
|D
|Dinamo Zagreb
|21:45
|S. Moskva
|E
|Portsmouth
|22:05
|Milan
|E
|Braga
|23:30
|Wolfsburg
|F
|Zilina
|19:30
|Slavia
|F
|Hamburg
|22:00
|Ajax
|G
|Club Brugge
|21:45
|St Etienne
|G
|Rosenborg
|21:45
|Valencia
|H
|CSKA Moskova
|19:00
|Lech
|H
|Deportivo
|22:00
|Feyenoord