Aslan lidere kükredi!

T24

TEK FORVETE GERİ DÖNÜLDÜ



ENGİN İLK KEZ İLK 11'DE



23. dakikada Gökhan Zan'ın kafa golü ile 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda ise sahneye Felipe Melo çıktı. 52. dakikada takımını iki farka öne geçiren Melo, golün ardından alışılageldik sevincini bir kez daha yaşadı.Karşılaşmada başka gol olmazken, Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Eskişehirspor'u 2-0 ile geçti.Lige İstanbul Büyükşehir Belediye mağlubiyetiyle başladıktan sonra Samsunspor'u yenerek moral bulan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Karabük deplasmanında da 2 puan bırakmıştı. Ligin 4. haftasında Eskişehirspor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını ikiye çıkartan sarı kırmızılı ekip, puanını da 7'ye yükseltti.Spor Toto Süper Lig'in, bu maç öncesine kadar yenilgisiz ekiplerinden biri olan Eskişehirspor ise bu sonuçla ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş ve deplasmanda alınan Sivasspor galibiyetiyle dikkat çeken Skibbe'nin öğrencileri, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından bu hafta Galatasaray'a mağlup olarak 7 puanda kaldı.Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Aykut Erçetin korudu. Terim, Eskişehirspor maçında kalede Aykut'a görev verirken, Ufuk Ceylan ise yedekler arasında yer aldı.Fatih Terim, Kardemir Karabükspor maçında uyguladığı çift forvetli sistemden Eskişehirspor karşısında vazgeçti.Johan Elmander ile Sercan Yıldırım'ı Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de sahaya süren Fatih Terim, Elmander'i Eskişehirspor karşısında oynatırken, Sercan ile Milan Baros'u ise yedek soyundurdu.Terim, Engin Baytar'a ise Eskişehirspor maçında forma verdi ve bu oyuncu sarı-kırmızılı ekipte ilk kez ilk 11'de maça başlamış oldu.Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları süren Servet Çetin ve Emmanuel Eboue kadroda yer alamadılar. Fatih Terim, Aydın Yılmaz, Ayhan Akman, Serkan Kurtuluş ve Semih Kaya'ya da forma şansı tanımadı.