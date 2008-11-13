Aslan kupaya kilitlendi



Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda Galatasaray ile Kayserispor, ikinci haftanın son maçında bugün saat 20.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.



Turkcell Süper Lig'de aldığı 4-1'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası büyük moral bozukluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip, kendi seyircisi önünde Kayserispor'u yenerek hem moral kazanmayı hem de gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.



Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin Ali Sami Yen Stadı'nda bugün Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mustafa Kamil Abitoğlu maçı yönetecek.



Kayserispor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, elmacık kemiğinden operasyon geçiren Servet ile sakatlıkları devam eden Linderoth, Barış, Serkan Çalık ve Hasan Şaş eksikler arasında yer alırken, bel ağrıları bulunan Lincoln'ün durumu netlik kazanmadı.



Kayserispor'da ise, Cangele ayağındaki ağrılarının artmasıyla Galatasaray kafilesinden son anda çıkartıldı.