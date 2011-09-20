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Dünya

'Aslan Kral' bir kez daha zirvede

3D versiyonuyla yeniden gösterime giren 'Aslan Kral', box office’in birinci sırasında yer aldı.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - 3D versiyonuyla yeniden gösterime giren 'Aslan Kral', box office’in birinci sırasında yer aldı.

Tüm zamanların en iyi animasyonları arasında gösterilen 1994 yapımı ‘The Lion King/ Aslan Kral’, yıllar sonra yeniden box office listelerinin zirvesinde. 

ABD’de 3D versiyonuyla yeniden gösterime giren Disney animasyonu, hafta sonu 29 milyon dolar hasılat elde ederek box office’in birinci sırasında yer aldı. 

Roger Allers ve Rob Minkoff'un yönettiği animasyonun seslendirme kadrosunda Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, Whoopi Goldberg gibi isimler bulunuyor.

İlk gösterime girdiğinde büyük ilgi gören ve dünya genelinde yaklaşık 750 milyon dolar gişe hasılatı elde eden ‘Aslan Kral’ın 3D versiyonu Türkiye’de 30 Eylül’de gösterime girecek. 


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