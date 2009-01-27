Aslan kötü başladı



Galatasaray Cafe Crown, FIBA Erkekler ''Eurochallenge'' Basketbol Kupası 2. Tur (J) Grubu'ndaki ilk maçını İstanbul'da İtalya'nın Virtus Bologna takımı ile yaptı ve maçtan 91-104'lük skorla mağlup ayrılarak grubuna iyi başlayamadı.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot temsilcimizin 30-27 üstünlüğüyle sona ererken, Galatasaray Cafe Crown, ilk devreyi de 55-50 önde kapattı.



Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ise oyunun üstünlüğü alan Bologna ekibi, yakaladığı farklı serilerle son çeyreğe 82-69 üstün girdi. Temsilcimiz, son çeyrekte dış atışlarla farkı eritmeye çalıştı ancak rakibini de durduramayınca maçtan 91-104 yenik ayrıldı.

